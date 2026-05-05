Kirli propagandanın böylesi az bulunur! Fransız dansçının Marsilya şovunu alıp İBB'ye bağladılar

Sosyal medyada iktidara yakın sosyal medya hesaplarınca paylaşılan Afrika dansı görüntülerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi etkinliğinde çekildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemeler trollerce yayılan videonun tümüyle kirli propaganda olduğunu gösterdi. Çünkü videonun Fransa’nın Marsilya kentinde kaydedildiği ve İBB ile herhangi bir bağlantısı olmadığı belirlendi.

Sosyal medya trolleri Afrika geleneksel dansı yapan bir kadına ait görüntülerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen bir kültür-sanat etkinliğinde çekildiği iddiasını paylaştı. Kısa sürede yayılan ve yüzlerce hesabın paylaştığı video İBB'yi hedef alan kampanyaya dönüştü. Ancak yapılan doğrulama çalışmaları iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

VİDEO MARSİLYA'DA ÇEKİLMİŞ

Teyit.org'un yaptığı incelemeye göre görüntü ilk olarak 4 Mart 2026 tarihinde sosyal medyada paylaşıldı. Videodaki dansçının Emmanuelle Ndiaye olduğu belirlenirken, Ndiaye’nin sosyal medya profilinde konumunun Fransa olarak yer aldığı görüldü.ibbdansci2.jpeg

GERÇEĞİ DANSCININ KENDİSİ AÇIKLADI

Ndiaye ile iletişime geçen Teyit.org, sanatçının videonun Fransa’nın Marsilya kentinde kaydedildiğini ifade ettiğini aktardı.

Böylece söz konusu videonun, iddia edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir etkinlikte çekilmediği doğrulanırken iktidara yakın gazeteci ve trollerin söz konusu paylaşımının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

