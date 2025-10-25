AKP'li belediyenin çöp konteyneri ihalesi bile tanıdığa gitti: Milyonlar yine aynı adrese

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'li belediyeler tartışmalı uygulamalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Bunun son örneği de Bağcılar Belediyesi'nde görüldü.

AKP'li Bağcılar Belediyesi '2400 Lt Kapasiteli Yer Üstü Çöp Konteyneri Alımı İşi' işi için 19 Ağustos'ta ihaleye çıktı. İhaleye yalnızca bir şirket geçerli teklif sundu. 4 milyon 945 bin TL'lik ihaleyi AKP'li dönemde yükselişiyle dikkat çeken Akmercanlar ailesinin kurduğu Esenbey Otomotiv İnşaat Turizm şirketi aldı.

MİLYONLAR AYNI ADRESE

Esenbey Otomotiv İnşaat geçen aylarda Fatih Belediyesi'nden aldığı bir ihaleyle gündeme gelmişti. Belediye şirketten 866 milyon 853 bin TL'lik araç kiralamıştı. Şirket bugüne kadar 7 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 935 milyon 541 bin TL.

İHALELER DİKKAT ÇEKİYOR

Esenbey Otomotiv İnşaat'ın kurucuları olduğu Akmercan şirketler gurumu sık sık kamu kurumlarından ve AKP'li belediyelerden aldığı kamu ihaleleriyle gündeme geliyor. Akmercan Turizm'in 198 kamu ihalesi aldığı belirtiliyor. Bu ihalelerin toplam bedelinin ise 9 milyar 322 milyon 674 bin TL olduğu ifade ediliyor.