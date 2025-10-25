AKP'li belediyenin çöp konteyneri ihalesi bile tanıdığa gitti: Milyonlar yine aynı adrese

AKP'li belediyenin çöp konteyneri ihalesi bile tanıdığa gitti: Milyonlar yine aynı adrese
Yayınlanma:
AKP'li Bağcılar Belediyesi, çöp konteyneri adresi alımı işi için ihaleye çıktı. 4 milyon 945 bin TL'lik ihalede tek bir şirketin teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi iktidara yakınlığıyla dikkat çeken Akmercanlar ailesinin kurduğu Esenbey Otomotiv İnşaat Turizm şirketi aldı.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'li belediyeler tartışmalı uygulamalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Bunun son örneği de Bağcılar Belediyesi'nde görüldü.

AKP'li Bağcılar Belediyesi '2400 Lt Kapasiteli Yer Üstü Çöp Konteyneri Alımı İşi' işi için 19 Ağustos'ta ihaleye çıktı. İhaleye yalnızca bir şirket geçerli teklif sundu. 4 milyon 945 bin TL'lik ihaleyi AKP'li dönemde yükselişiyle dikkat çeken Akmercanlar ailesinin kurduğu Esenbey Otomotiv İnşaat Turizm şirketi aldı.

MİLYONLAR AYNI ADRESE

Esenbey Otomotiv İnşaat geçen aylarda Fatih Belediyesi'nden aldığı bir ihaleyle gündeme gelmişti. Belediye şirketten 866 milyon 853 bin TL'lik araç kiralamıştı. Şirket bugüne kadar 7 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 935 milyon 541 bin TL.

Okul arazisinden sonra 9 taşınmaz daha: AKP'li Bağcılar Belediyesi borç için satıyor!Okul arazisinden sonra 9 taşınmaz daha: AKP'li Bağcılar Belediyesi borç için satıyor!

İHALELER DİKKAT ÇEKİYOR

Esenbey Otomotiv İnşaat'ın kurucuları olduğu Akmercan şirketler gurumu sık sık kamu kurumlarından ve AKP'li belediyelerden aldığı kamu ihaleleriyle gündeme geliyor. Akmercan Turizm'in 198 kamu ihalesi aldığı belirtiliyor. Bu ihalelerin toplam bedelinin ise 9 milyar 322 milyon 674 bin TL olduğu ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Siyaset
Muğla'da skandal afiş! Valilik 'Cumhuriyet' yazamadı!
Muğla'da skandal afiş! Valilik 'Cumhuriyet' yazamadı!
AKP'nin içindeki o hizibin başındaki isim ortaya çıktı
AKP'nin içindeki o hizibin başındaki isim ortaya çıktı