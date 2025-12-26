Özgür Özel'den Adalet Bakanlığı'na 'gözaltı' çağrısı! "Bu itibar ve haysiyet suikastına son verin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın adaylığından korkmadıklarını söyledi.

Seçim çağrısını yineleyen Özel, "Korksak Erdoğan’ı seçime davet etmeyiz” dedi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a yönelik operasyona da tepki gösteren Özel, "Bu başka niyetlerin olduğunu hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Nefes'e konuşan Özel, erken seçim ihtimaline dair değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Korksak Erdoğan’ı seçime davet etmeyiz. Biz Erdoğan’a hep söylüyoruz, mahdumsa mahdum (erkek evlat), damatsa damat, bakansa bakan, kendiyse kendisi bir an önce seçim sandığını getirsin kararı millet versin"

Erken seçime ilişkin olasılıkları da değerlendiren CHP Lideri Özel, iktidarın 2026’da da seçimden kaçınabileceğini savundu. 2026'da erken seçim beklentisi hakkında Özel şöyle konuştu:

"Basit bir okumayla 2026 yılında erken seçimden kaçmaya devam edecekleri, 2027’de de -belki seçim yapmayı düşündükleri zaman- bir seçim ekonomisi uygulamak için o döneme doğru bir planlama içinde olabilecekleri söylenebilir. Erdoğan’ın rakiplerini bertaraf ederek, hapiste tutarak­; rakibi olan siyasi partileri kapatma davalarıyla, kayyumlarla yıldırarak; onları yarışamayacak bir hale getirmeyle ilgili bir planlama içinde olduğu gözüküyor.

"MARTTA KARŞIMIZA ÇIK" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin erken seçimi zorlaştırdığını belirten Özel, " 2025 berbat bir yıldı ama bu yılın daha kolay geçeceğini de öngörmüyoruz. 2026 yılında seçim ümit ediyorum, bu kadar kötü yönetilen ve bu kadar savrulan bir ülkede erken seçimin kaçınılmaz olduğunu görüyorum ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öyle bir şey ki ya 360 milletvekili bulacaksınız ya Tayyip Erdoğan’ı razı edeceksiniz." dedi.

Mart veya nisan aylarında seçim önerdiklerini hatırlatan Özel, şunları söyledi:

*AK Parti ile seçimi konuşan şu anda iki parti var. Biri biz, biri Yeniden Refah Partisi. Biz ‘Kasım ayında seçim’ dedik. AK Parti o seçimden kaçtı. Şimdi Yeniden Refah Partisi’nin onlara söylediği ve bizim de “Karar alınmak koşuluyla destek veririz” dediğimiz mart, nisan gibi bir erken seçim talebi var. Erdoğan bir cesaret gösterecekse 2.5 yıl vadeli bir cesaret göstermesin. Bu martta bir cesaret göstersin görelim. Bütün hesapları şu: “Bizim milletimiz unutur, açlığı, yoksulluğu, işsizliği unutur. 2027’nin sonunda bir seçim ekonomisi uygularız” diye düşünüyorlar. Erdoğan’ın adaylığından korktuğumuz yok. Korksak Erdoğan’ı seçime davet etmeyiz.

Özel, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a yönelik soruşturmaya da sert tepki gösterdi. Jandarmanın kulübe gitmesini "düşmanca" bir tavır olarak niteleyen Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fenerbahçe kulübündeyken jandarmayla kulübün basılması ve jandarmanın alıp götürmesi kötü niyet ve düşmancadır"

Soruşturmaya dair bilgilerin medyaya servis edildiğini vurgulayan Özel, kişisel verilerin ihlal edildiğini söyledi:

"Test sonucuyla ilgili de tam bir gizlilik olması gerekirken, kişisel verilerin korunması noktasında bir anda Sadettin Saran’ın test bilgisi eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bütün basına servis ediliyor. Sosyal medyadaki operasyonel hesaplardan bir anda paylaşılıyor. Burada bir hazırlığın, bir algı yönetiminin olduğu apaçık ortada. Bir kere bunu kim yönetiyor? Jandarmayla kulübün basılması ve jandarmanın alıp götürmesi kötü niyet ve düşmancadır. Bu başka niyetlerin olduğunu hissettiriyor."

Özel, yurt dışından gelen bir kişinin ifadeye çağrılarak işlemlerin yürütülebileceğini belirtti:

"Yurt dışındayken kendi koşmuş gelmiş birisini telefonla çağırırsınız, ifadesini alırsınız, avukatlarıyla birlikte görüşürsünüz. Ne yapmak gerekiyorsa yaparsınız ama 1907 yılında kurulmuş olan bir kulübün kapısına jandarmayı dayamak, başkanını almak ne demek"

GÖZALTILAR İÇİN ÇAĞRI

Adalet Bakanlığı'na çağrı yapan Özel, süreci şöyle eleştirdi:

" Adalet Bakanlığının bu saçmalığa bir son vermesi lazım. Artık bu itibar ve haysiyet suikastine son verilmesini hep birlikte talep etmemiz lazım. 20 kişiyi alıp götürüyorlar, saç tellerini alıp yolluyorlar. 15 gün boyunca üzerinde bütün medya, sosyal medya tepiniyor. Sonra üçünün, dördünün testi pozitif çıkıyor. Diğer 16’sına ne oluyor, onların ailesine ne oluyor?"

CHP Lideri Özgür Özel, AKP'nin ekonomik krize rağmen hâlâ yüzde 30’a yakın oy almasını şöyle değerlendirdi:

