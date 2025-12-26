Diyanet'ten yılbaşı hutbesi! "İnsanlık ahlaki bir yozlaşma ile karşı karşıya"

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılının son cumasında okunması için hazırlanan hutbede, toplumların tarih sahnesindeki yerini kimlikleriyle aldığını yazıldı. Hutbede, "Milletler millî ve manevî değerlerini kimlikleriyle muhafaza eder, şehirlerini ve geleceklerini bu kimlikle inşa eder" denildi.

Hutbede tarih boyunca birçok milletin, önce kimliğini yitirerek ardından medeniyetini de kaybettiği söylendi.

Günümüzde de ahlakî bir yozlaşma yaşandığı, fıtratın bozulmak istendiği, insanın eğlenceyle oyalandığı ve genç nesillere kimliksiz bir yaşam dayatıldığı savunuldu:

"Tarih sahnesinden silinen milletler, önce yabancı kültürlerin etkisi altına girmişler, sonra kimliklerine yabancılaşmışlardır. Nihayetinde medeniyetlerini ve geleceklerini kaybetmişlerdir. Bugün, insanlık, ahlaki bir yozlaşma ile karşı karşıyadır. Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle tertemiz yaratılan fıtrat bozulmak istenmektedir. İnsanın; zamanını ve imkânlarını harcadığı ölçüde mutlu olabileceği algısı üretilmektedir. Özüne ve kültürüne yabancı kimliksiz nesiller oluşturulmaya çalışılmaktadır."

YENİ YIL EĞLENCELERİ ELEŞTİRİLDİ

Diyanet'ten fuhuş ve uyuşturucu hutbesi

Yeni yılın yaklaşması nedeniyle yılbaşı kutlamaları da hutbenin önemli başlıklarından biri oldu: