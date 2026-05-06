İktidar nüfus düşüşünü “dış güçlere” bağlamıştı: CHP’li Bankoğlu’ndan ‘bebek mamalarında alarm’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026-2035 Aile ve Nüfus Yılı genelgesinde, gençlerde evlilik oranının artırılması ve ailelerin daha fazla çocuk yapması teşvik edilirken, nüfus azalmasının nedeni olarak “küresel yapıların aile kurumunu yıpratması ve cinsiyetsizleştirme propagandası” gösterildi.

CHP’li Aysu Bankoğlu “dış güçlerin” gösterilmesine tepki göstererek marketlerde bebek mamalarına alarm takıldığını hatırlatarak iktidarı eleştirdi.

BANKOĞLU: “HER EKSİĞİNDE DIŞ GÜÇLER MASALI”

Genelgeye tepki gösteren CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“AKP’nin her eksiğinde dış güçler masalına sarılması bir acziyet göstergesidir. Marketlerde bebek mamalarının kilitli dolaplarda satıldığı, peynire, yağa hırsızlık alarmı takıldığı bir ülkede vatandaşa ‘çocuk yap’ demek, en hafif tabirle milletle alay etmektir. Bu alarm hangi iktidar döneminde geldi?”

“ÇÜRÜMENİN YENİ BİR KILIFI”

Bankoğlu, genelgeyi “22 yıllık bir çürümenin, ekonomik yıkımın ve kendi yarattıkları cehennemi örtbas etme çabasının yeni bir kılıfı” olarak nitelendirdi. Cinsiyetsizleştirme söyleminin aldatıcı olduğunu belirten CHP’li vekil, “Saray rejimi, toplumu cinsiyetsizlik tehlikesi gibi hayali düşmanlarla oyalarken; sokaktaki gerçek tehlike açlıktır, geleceksizliktir” dedi.

“GENÇLER NASIL YUVA KURACAK?”

Bankoğlu, gençlerin ekonomik zorluklarını sıralayarak şunları söyledi:

“Asgari ücretin ev kirasının yarısına bile yetmediği, sıradan bir düğün yapmanın milyonlarca liraya mal olduğu bir düzende gençler nasıl yuva kuracak? Genç işsizliğin Avrupa rekoru kırdığı, asgari ücretle çalışan oranının yüzde 50’lere ulaştığı bir ülkede gençler nasıl evlenecek?”

Bankoğlu, nüfus düşüşünü dış güçlerin propagandasına bağlamanın yanıltıcı olduğunu belirterek, “AKP, dünyanın en acı nüfus politikasını uygulamaktadır. Milyonları açlık sınırı altında bir gelirle yaşamaya zorlayarak yoksulluğu tüm toplum kesimlerine yaymıştır” ifadelerini kullandı.