ASKİ duyurdu: 5 ilçede 9 saate varan dev kesinti başlıyor

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara’nın Çankaya, Güdül, Gölbaşı, Pursaklar ve Sincan ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. ASKİ tarafından yapılan açıklamada, Çankaya’da kesintinin yaklaşık 8 buçuk saat süreceği, Pursaklar’da ise 9 saate kadar devam edeceği bildirildi. Kesintilerin mahalle mahalle planlandığı ve detayların ASKİ tarafından duyurulduğu açıklandı.

15 NİSAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 5 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

15 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Ankara, Çankaya – Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Boztepe, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Murat, 100.Yıl Mahalleleri

  • Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 08:30 – 17:00 – Süre: 8,5 saat
  • Konum: Gaziosmanpaşa Mahallesi, İran Caddesi içi, 500'lük içme suyu hattı
  • Sebep: Şebeke arızası (500'lük içme suyu hattında arıza)

15 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Ankara, Güdül – Meyvabükü Mahallesi

  • Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 – 17:00 – Süre: 7,5 saat
  • Konum: Meyvabükü Mahallesi
  • Sebep: Depo temizliği / bakım-onarım çalışması

15 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Ankara, Gölbaşı – Kızılçaşar Mahallesi

  • Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:30 – 15:00 – Süre: 5,5 saat
  • Konum: Kızılçaşar Mahallesi, 2447. Sokak (100'lük içme suyu hattı), Tek Yapı Kooperatifi
  • Sebep: Şebeke arızası (100'lük içme suyu hattında arıza)

15 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Ankara, Pursaklar – Saray Fatih, Saray Cumhuriyet Mahalleleri

  • Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 saat
  • Konum: Saray Fatih Mahallesi, Avrasya Caddesi; Saray Osmangazi Mahallesi çevresi
  • Sebep: Boru deplasman çalışması (500mm duktil içme suyu iletim hattı ile 600mm duktil DY-1 depo çıkış hattı bağlantı çalışması)

15 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ

Ankara, Sincan – Ahi Evran Mahallesi

  • Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
  • Saat: 09:00 – 12:00 – Süre: 3 saat
  • Konum: Ahi Evran Mahallesi (sanayi bölgesi dahil), 225. Cadde
  • Sebep: Ana boru arızası

15 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

