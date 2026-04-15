Başkent Elektrik uyardı: Bazı ilçelerde akşam 8'e kadar sürecek!
15 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
15 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 17 ilçesinde 34 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
15 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Altındağ
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:30 | Süre: 3 saat
- Konum: Kavaklı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Altındağ
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 16:30 | Süre: 3 saat
- Konum: Tatlar Köyü, Çayırözü, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Ayaş
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun-, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Bala
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Beynam Konakları, Atatürk...., Beynam Çiftlik Mevkii, Kale Boğazı, Beynam, Dağ Evleri, Yenipınar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Bala
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Yöreli 23 Afet Konutu, Yöreli, Abazlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Bala
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Adıgüzel, 19 Mayıs, Eğilmez Kale Mevki, Kanal Yolu, Kanalyolu 1, Maden, Kesikköprü, Maden, Karayalçın
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Bala
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 | Süre: 2 saat
- Konum: Yüceller, Sarılar, Uğrusarı, Belçarşak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Bala
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 | Süre: 2 saat
- Konum: Öcallar, Belçarşak, Uğrusarı, Yüceller
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Beypazarı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:30 | Süre: 4,5 saat
- Konum: Sopçaalan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Çankaya
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:30 | Süre: 3 saat
- Konum: 1450, Mevlana, Erol Yaşar Türkalp
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Çankaya
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 16:30 | Süre: 3 saat
- Konum: Mithatpaşa, Zafer, Atatürk, Bayındır 1
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Çubuk
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 | Süre: 2 saat
- Konum: Gümüşyayla
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Çubuk
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 | Süre: 2 saat
- Konum: 2. Aşağıemirler, Kutuören, İkipınar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Çubuk
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 | Süre: 2 saat
- Konum: Gümüşyayla
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Çubuk
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 | Süre: 8 saat
- Konum: Çitköy, Direkli Mevki, Susuz, Tahtayazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Çubuk
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun-, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Gölbaşı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 2058, 2061, 2052, 492, Hacılar Küme, 2050, Hacılar, 2031, 2018, 2086, 1378, 2066, 1327, 2017, 2049, 2012, 2020, 2051
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Gölbaşı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Merkez, Gölbek, Küme 2, Yayla (Çiftliği), Karacaören, Durupınar, Güzelcekale
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Gölbaşı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Halaçlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Gölbaşı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Halaçlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Güdül
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun-, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Haymana
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Merkez, Gölbek, Küme 2, Yayla (Çiftliği), Karacaören, Durupınar, Güzelcekale
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Kahramankazan
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 20:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Orhaniye
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Kalecik
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 | Süre: 8 saat
- Konum: Arkbürk
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Kızılcahamam
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 | Süre: 7,5 saat
- Konum: Yukarıçanlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Nallıhan
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 | Süre: 7,5 saat
- Konum: Yukarıbağlıca
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Polatlı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Merkez, Gölbek, Küme 2, Yayla(Çiftliği), Karacaören, Durupınar, Güzelcekale
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Polatlı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 20:00 | Süre: 5 saat
- Konum: C, A
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Polatlı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 20:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Orhaniye
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Polatlı
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 15:00 | Süre: 1 saat
- Konum: Yunak Yolu, Yolun Sağı Karahamzalı, Sakarya 3., Sakarya Mücavir, Ekip, Yolun Solu Türkkarsak, Karahamzalı 1., Sakarya 4., Türkkarsak, Sakarya Köy Yolu, Sakarya 1, Mevlana, Karahamzalı 2., Sakarya Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Sincan
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 16:30 | Süre: 3 saat
- Konum: Tatlar Köyü, Çayırözü, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Şereflikoçhisar
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:45 - 13:45 | Süre: 4 saat
- Konum: Kayacık, Kaldırım, Kaldırım Tuz İşl_Silinecek, 1, E 90 Karayolu, Ayanlar Yaylası, Yeşilova, Hamzalı, Hindilli Yaylası
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara, Şereflikoçhisar
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Hindilli Yaylası, Çavuşköyü, E 90 Karayolu, Kaldırım, 1, Yeşilova
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara, Yenimahalle
- Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: İvedik, 532, 510, Şehit Harun Parlak, 362, 360, 911, 915, 914, 517, 912, 512, 508, 509, 507
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
15 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.