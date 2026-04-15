Başkent Elektrik uyardı: Bazı ilçelerde akşam 8'e kadar sürecek!

SPOT:15 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara'nın 17 ilçesinde 34 planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bala, Gölbaşı, Kalecik ve Yenimahalle'de kesintiler 8 saate ulaşırken Polatlı ve Kahramankazan'da kesintiler akşam 20:00'ye kadar sürecek. Tüm kesintiler şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.