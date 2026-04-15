Başkent Elektrik uyardı: Bazı ilçelerde akşam 8'e kadar sürecek!

SPOT:15 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara'nın 17 ilçesinde 34 planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bala, Gölbaşı, Kalecik ve Yenimahalle'de kesintiler 8 saate ulaşırken Polatlı ve Kahramankazan'da kesintiler akşam 20:00'ye kadar sürecek. Tüm kesintiler şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

15 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 17 ilçesinde 34 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

ASKİ duyurdu: 5 ilçede 9 saate varan dev kesinti başlıyorASKİ duyurdu: 5 ilçede 9 saate varan dev kesinti başlıyor

15 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Altındağ

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 12:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: Kavaklı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Altındağ

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 13:30 - 16:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: Tatlar Köyü, Çayırözü, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Ayaş

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
  • Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun-, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Bala

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: Beynam Konakları, Atatürk...., Beynam Çiftlik Mevkii, Kale Boğazı, Beynam, Dağ Evleri, Yenipınar
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Bala

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: Yöreli 23 Afet Konutu, Yöreli, Abazlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Bala

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: Adıgüzel, 19 Mayıs, Eğilmez Kale Mevki, Kanal Yolu, Kanalyolu 1, Maden, Kesikköprü, Maden, Karayalçın
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Bala

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 12:30 - 14:30 | Süre: 2 saat
  • Konum: Yüceller, Sarılar, Uğrusarı, Belçarşak
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Bala

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 15:00 - 17:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: Öcallar, Belçarşak, Uğrusarı, Yüceller
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Beypazarı

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 13:30 | Süre: 4,5 saat
  • Konum: Sopçaalan
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Çankaya

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 12:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: 1450, Mevlana, Erol Yaşar Türkalp
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Çankaya

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 13:30 - 16:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: Mithatpaşa, Zafer, Atatürk, Bayındır 1
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Çubuk

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 11:30 - 13:30 | Süre: 2 saat
  • Konum: Gümüşyayla
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Çubuk

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 15:00 - 17:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: 2. Aşağıemirler, Kutuören, İkipınar
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Çubuk

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 11:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: Gümüşyayla
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Çubuk

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:15 - 17:15 | Süre: 8 saat
  • Konum: Çitköy, Direkli Mevki, Susuz, Tahtayazı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Çubuk

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
  • Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun-, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Gölbaşı

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: 2058, 2061, 2052, 492, Hacılar Küme, 2050, Hacılar, 2031, 2018, 2086, 1378, 2066, 1327, 2017, 2049, 2012, 2020, 2051
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Gölbaşı

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
  • Konum: Merkez, Gölbek, Küme 2, Yayla (Çiftliği), Karacaören, Durupınar, Güzelcekale
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Gölbaşı

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: Atatürk, Halaçlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Gölbaşı

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: Halaçlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Güdül

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
  • Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun-, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Haymana

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
  • Konum: Merkez, Gölbek, Küme 2, Yayla (Çiftliği), Karacaören, Durupınar, Güzelcekale
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Kahramankazan

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 15:00 - 20:00 | Süre: 5 saat
  • Konum: Orhaniye
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Kalecik

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:15 - 17:15 | Süre: 8 saat
  • Konum: Arkbürk
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Kızılcahamam

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:00 | Süre: 7,5 saat
  • Konum: Yukarıçanlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Nallıhan

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:00 | Süre: 7,5 saat
  • Konum: Yukarıbağlıca
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Polatlı

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
  • Konum: Merkez, Gölbek, Küme 2, Yayla(Çiftliği), Karacaören, Durupınar, Güzelcekale
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Polatlı

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 15:00 - 20:00 | Süre: 5 saat
  • Konum: C, A
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Polatlı

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 15:00 - 20:00 | Süre: 5 saat
  • Konum: Orhaniye
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Polatlı

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 14:00 - 15:00 | Süre: 1 saat
  • Konum: Yunak Yolu, Yolun Sağı Karahamzalı, Sakarya 3., Sakarya Mücavir, Ekip, Yolun Solu Türkkarsak, Karahamzalı 1., Sakarya 4., Türkkarsak, Sakarya Köy Yolu, Sakarya 1, Mevlana, Karahamzalı 2., Sakarya Küme
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Sincan

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 13:30 - 16:30 | Süre: 3 saat
  • Konum: Tatlar Köyü, Çayırözü, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Şereflikoçhisar

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:45 - 13:45 | Süre: 4 saat
  • Konum: Kayacık, Kaldırım, Kaldırım Tuz İşl_Silinecek, 1, E 90 Karayolu, Ayanlar Yaylası, Yeşilova, Hamzalı, Hindilli Yaylası
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara, Şereflikoçhisar

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 14:00 | Süre: 4 saat
  • Konum: Hindilli Yaylası, Çavuşköyü, E 90 Karayolu, Kaldırım, 1, Yeşilova
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara, Yenimahalle

  • Tarih: 15.04.2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: İvedik, 532, 510, Şehit Harun Parlak, 362, 360, 911, 915, 914, 517, 912, 512, 508, 509, 507
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

15 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

15 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

15 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

15 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

15 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

15 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

15 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

15 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Türkiye
Gülistan Doku dosyasında yeni kırılma! İhraç polis SIM kartını kullanmış
Gülistan Doku dosyasında yeni kırılma! İhraç polis SIM kartını kullanmış
Yılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyor
Yılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyor
Şanlıurfa'daki okul saldırısı sonrası öğretmenler ayakta: MEB’e yürüyorlar!
Şanlıurfa'daki okul saldırısı sonrası öğretmenler ayakta: MEB’e yürüyorlar!