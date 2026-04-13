Ankara’da barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yükselişini sürdürüyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre kentteki barajların toplam doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,22 seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 28,38’e kadar gerileyen su seviyesi, 2026’daki yağışların etkisiyle toparlanma sürecine girdi. Böylece başkent, kuraklık endişesinin ardından bir nebze olsun nefes aldı.

AKTİF SU ORANI DA ARTIYOR

Barajlardaki aktif kullanılabilir su miktarı da yükselişini sürdürdü. 11 Nisan itibarıyla yüzde 31,60 seviyesinde olan aktif doluluk oranı, yüzde 32,15’e çıkarak artış eğilimini korudu. Ancak yetkililer, bu yükselişin kentin su güvenliği için henüz yeterli olmadığını vurguluyor.

YAĞIŞ VAR AMA ETKİ SINIRLI

Yağışlara rağmen barajlardaki artışın sınırlı kalmasının nedeni ise geçmiş kuraklık dönemi ve iklim koşulları olarak gösteriliyor. 2025’te yaşanan kuraklığın ardından toprakların suyu emmesi ve artan sıcaklıklara bağlı buharlaşma, barajlara ulaşan su miktarını azaltıyor.

Uzmanlara göre Ankara’daki su seviyesindeki yükseliş olumlu bir gelişme olsa da, sürdürülebilir bir rahatlama için yağışların düzenli devam etmesi ve su tasarrufu bilincinin artırılması gerekiyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 13 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %71,81

Çamlıdere Barajı: %33,40

Çubuk 2 Barajı: %66,38

Eğrekkaya Barajı: %73,12

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %56,39

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %33,27

Peçenek Barajı: %26,44

Türkşerefli Barajı: %6,35

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara gibi 6 milyona yakın nüfusu olan ve barajlara bağımlı bir kentte doluluk oranı, her sabah açılan musluğun güvencesidir. Çamlıdere'nin seviyesi düştüğünde Ankaralıların hayatları direkt olarak etkileniyor. ASKİ'nin her gün güncellediği veriler bu nedenle soyut bir istatistik değil, şehrin su geleceğinin en özlü göstergesi.

BARAJIN DOLULUK ORANI NASIL YORUMLANIR?

Barajdaki mevcut su miktarının, barajın taşıyabileceği maksimum hacme bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilen yüzdeye doluluk oranı denir. Tek başına sabit bir değer değildir; yağış aldığında yükselir, tüketim arttığında ve kuraklık geldiğinde düşer. Büyükşehirlerde su kesintisi ve kuraklık riskinin değerlendirilmesinde kullanılan temel göstergedir.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN DÜŞÜKTÜR?

Barajdaki toplam su miktarının tamamı şehre verilemez. Barajın tabanında, fiziksel ve teknik nedenlerle borulara aktarılamayan bir miktar su kalır; buna ölü hacim denir. Geriye kalan, yani gerçekten şebekeye pompalanabilecek kısım ise aktif doluluk olarak ifade edilir. Ankara barajlarında bu fark özellikle belirgin; bugün toplam doluluk oranı 33,40 iken aktif doluluk yüzde 25,64 seviyesinde. Su yöneticilerinin asıl baktığı rakam aktif doluluktur.