AKP’li eski belediye başkanı müdürüne silah çekti iddiası

AKP’den ihraç edilen eski Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun, başkanlık döneminde beraber görev yaptığı müdürüne tabanca doğrulttuğu ve “Seni vuracağım” dediği iddia edildi. Olayın ardından mağdurun ifadesiyle Koştu hakkında soruşturma başlatıldı.

AKP’li eski Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu hakkında yeni bir skandal iddia ortaya atıldı. Koştu’nun, daha önce görev yaptığı belediyede çalışan bir müdüre yönelik silahlı tehditte bulunduğu öne sürüldü.

OTOPARKTA SİLAHLI TEHDİT İDDİASI

Şerif Topal ve eşi Rezzan Topal’ın emniyette verdiği ifadelere göre, olay 1 Mayıs günü Bergama Kültür Merkezi otoparkında meydana geldi. Sözcü’nün haberinde yer alan iddiaya göre, yürüyüş yapan Şerif Topal’ı ve eşini gören Hakan Koştu, aracını durdurdu. Topal, Koştu’nun aracın arka tarafından bir tabanca aldığını ve kendisine doğrulttuğunu söyledi.

Topal’ın ifadesine göre Koştu, “Şimdi sana göstereceğim, seni vuracağım” diyerek hakaret ve küfür etti.

KOŞTU’NUN GEÇMİŞİNDE MOBBİNG TARTIŞMALARI

Hakan Koştu, 2019 yılında AKP’den Bergama Belediye Başkanı seçildikten sonra Şerif Topal’ı İnsan Kaynakları Müdürü olarak göreve getirmişti. Ancak daha sonra Koştu’nun, personele mobbing uyguladığı ve özellikle bir kütüphane görevlisini baskı ve şiddetle temizlik deposuna sürdüğü iddiaları gündeme gelmişti.

MAL VARLIĞI GÜNDEME GELDİ ADAYLIĞI İPTAL EDİLDİ

2024 yerel seçimlerinde Koştu’nun adaylığı, kız kardeşi Hale Koştu’nun, abisinin mal varlığının şaibeli olduğuna dair yaptığı yazılı açıklama nedeniyle gündeme gelmişti. 4 Ocak 2024 tarihli MASAK raporu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koştu’nun adaylığını iptal ettiği belirtilmişti. Koştu ise kendisine “FETÖ kumpası” kurulduğunu iddia etmiş ve daha sonra partiden ihraç edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

