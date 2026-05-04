Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Metro İstanbul tarafından aktarılan bilgiye göre Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandığı bildirildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya dair yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

36 DAKİKA SONRA DÜZELTİLDİ

Söz konusu arıza düzeltildi. Metro İstanbul, meydana gelen arızayı bildirdiği paylaşımından 36 dakika sonra bir açıklama daha yaptı. Söz konusu yeni açıklamada seferlerin normale döndüğü şu ifadeler ile aktarıldı:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür."