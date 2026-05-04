Madalyalı emekli albaya orduevine giriş yasağı! Nedeni İmralı süreci mi?

1997 yılında Irak'ta PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda TSK Başarı Madalyası alan Albay Alican Türk'e orduevlerine giriş yasağı verildi. Albay Türk, söz konusu yasağın nedeninin İmralı Süreci'ne yönelik muhalif duruşundan dolayı verildiğini ifade etti.

TSK'dan, 1997 yılında Irak'ta PKK'ya karşı düzenlenen Çekiç Operasyonu nedeni ile başarı madalyası verilen Emekli Albay Alican Türk'e 5 yıl boyunca orduevlerine giriş yasağı verildi. Söz konusu yasağa gerekçe olarak TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. maddesi gösterildi. Emekli Albay, söz konusu yasağı sosyal medya hesabından paylaştı.

KARAR TEBLİĞ EDİLMEDİ

11 Mart tarihinde Ramazan iftarı nedeni ile Eskişehir Subay Orduevi'ne girmek isterken personel tarafından sosyal girişlere girişinin yasak olduğu bilgisinin verilmesi ile durumdan haberdar olan Türk, bu kararın kendisine tebliğ edilmediğini belirtti.

Yasak kararının ardından Genelkurmay Başkanlığına başvuran Türk, yasağın kaldırılmasını ya da en azından gerekçesinin açık şekilde kendisine bildirilmesini istedi. Dilekçesinde, herhangi bir cezai işlemin önceden tebliğ edilmeden uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu belirten Türk, "Eğer bu bir cezalandırma ise, tarafıma bildirilmesi gerekirdi. Kapıdan geri çevrilmek, bir TSK mensubuna gösterilmesi gereken asgari saygıyla bağdaşmayan bir uygulamadır" dedi.

HAFTALAR SONRA YANIT GELDİ

Yazılan dilekçeye yanıt haftalar sonra geldi. Cevap yazısında yasağın, TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. maddesine dayandırıldığı görüldü. Türk, işaret edilen maddenin askerlerin sosyal tesislerde siyasi içerikli konuşmalar yapmasını yasakladığını anımsatarak, kendisine yöneltilen bu suçlamanın somut bir dayanağı olmadığını savundu.

NEDENİNİ İMRALI SÜRECİ DİYE AÇIKLADI

Konu hakkında Cumhuriyet'e konuşan Türk, bu yaptırımın İmralı Süreci'ne muhalif duruşundan dolayı verildiğini düşündüğünü ifade edip şunları kaydetti:

"Cezaya gerekçe 664. madde gösterildi ancak maddenin hangi bendinin esas alındığı bana bildirilmedi. Suçumun ne olduğunu, hangi sözüm ya da davranışımın aykırı görüldüğünü bilmiyorum. Hayatım boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarını korumaya özen gösterdim. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir subay olarak görev yaptım"

TSK tarafından bu yasağın çok sayıda emekli askere verildiğini kaydeden Türk, ceza süresi kapsamında uygulamaların keyfi olduğunu kaydetti. Türk, yaptırım uygulanan askerlerin açılan karşı davaları kazanmalarına rağmen idare tarafından yeniden yaptırım uygulandığını söyledi. Türk, karara karşı mücadele edeceğini belirterek 30 Nisan’da yargı yoluna başvurduğunu açıkladı.

