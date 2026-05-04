Saadet'in "Oh dedirtecek" dediği cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, katıldığı yayında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlarken cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalıştıklarını belirtmiş ancak "Silivri'de bir nüfus artışı olmaması için onu şimdilik saklı tutalım" diyerek kim olduğuna dair bilgi vermekten kaçınmıştı.

Merakla beklenen adayın kim olduğu Saadet ve DEVA kulislerinden ortaya çıktı.

SAADET'İN "OH DEDİRTECEK" DEDİĞİ CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU

Gazeteci Fatih Ergin'in hem Saadet Partisi hem de DEVA Partisi kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Mahmut Arıkan’ın "86 milyonun oh be diyeceği" bir isim olarak tanımladığı aday, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dır.

Arıkan’ın, adayın ismini ve profilini açıklamaktan özenle kaçınması, kamuoyunda büyük bir merak uyandırmıştı. Kulislerde konuşulan formüle göre; Saadet, DEVA ve Gelecek partileri bir "kutsal ittifak" kurmaya hazırlanıyor ve bu ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak Ali Babacan isminde mutabık kalındığı ifade ediliyor.

Bu kararda, 2023 seçimlerinde CHP listelerinden girilmesi üzerine süregelen tartışmaların ve "kendi adayını çıkarma" isteğinin etkili olduğu belirtiliyor.

"SİLİVRİ'DE BİR NÜFUS ARTIŞI OLMAMASI İÇİN..."

Mahmut Arıkan'ın profil dahi vermekten kaçınarak kurduğu "Silivri" cümlesinin arkasındaki kaygılar da netleşmeye başladı. Fatih Ergin'in aktardığına göre, Saadet ve DEVA çevreleri, Ali Babacan isminin AKP tabanında karşılık bulabileceğine ve iktidarı sarsabileceğine inanıyor. Bu nedenle iktidarın, Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlere dair dosyaları açarak süreci engellemeye çalışabileceğinden endişe ediliyor.

Söz konusu ittifakın genişleme planları da kulis bilgilerine yansıdı. Henüz resmi bir temas kurulmasa da Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti’nin de bu sürece dahil edilmesi için "arka kapı diplomasisi" yürütülmesi planlanıyor.

Arıkan’ın "adayın başına bir iş gelmesinden korkuyoruz" şeklindeki temkinli yaklaşımının, adayı koruma ve imajını yenileyerek stratejik bir zamanlamayla kamuoyuna sunma amacını taşıdığı değerlendiriliyor.