Tunceli'de feribot seferlerine rüzgar engeli

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki ulaşımı sağlayan feribot seferleri, şiddetli rüzgar nedeniyle geçici süreyle durduruldu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle seyir güvenliğini sağlamak amacıyla feribot seferlerimiz geçici olarak durdurulmuştur. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte seferlerimiz tekrar başlayacak olup güncel durum hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte seferlerin tekrar başlatılacağını belirtirken, vatandaşların güncel gelişmeler konusunda düzenli olarak bilgilendirilmeye devam edeceğini ifade etti. (AA)