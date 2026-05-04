Mardin’de sır ölüm! 3 çocuk annesi evinde asılı halde bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi’nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, eşi cezaevinde olan ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan 25 yaşındaki Kader Acar’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken eve giren ekipler, Kader Acar’ı tavana bağlanan ipe asılı halde ölü buldu.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Acar’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)