İş yerinin masasındaki bilgisayarı çaldı! Kıskıvrak yakalandı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde, 7 Nisan Salı günü meydana gelen olayda, bir işletmede masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarın çalındığı tespit edildi.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.
YAKALANARAK TUTUKLANDI!
İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahsın I.A. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli şahıs, çaldığı dizüstü bilgisayarla kısa sürede gözaltına alındı.
Ele geçirilen bilgisayar iş yeri yetkililerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.A., 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)