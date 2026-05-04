İş yerinin masasındaki bilgisayarı çaldı! Kıskıvrak yakalandı

İstanbul Taksim’de, bir işletmede masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı çalan I.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen bilgisayar sahibine teslim edilirken I.A. sevk edildiği adliyede 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.