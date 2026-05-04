Otomobil TIR ve tanker arasında kaldı! Kocaeli'de zincirleme facia

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Yenidoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 41 KD 934 plakalı TIR, 41 AVF 343 plakalı otomobil, 34 HLH 725 plakalı tanker ve 41 BEL 993 plakalı kamyonet çarpıştı.

OTOMOBİL İKİ AĞIR VASITA ARASINDA KALDI

Meydana gelen zincirleme kazada, 41 AVF 343 plakalı otomobil, arkasındaki TIR ile önündeki tankerin arasında sıkıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, otomobil ve kamyonet sürücüleri yaralandı. Kaza anı, bir başka aracın içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)