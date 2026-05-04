Husumetlilerini ara sokakta bacağından vurdular!

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Selimzade Mahallesi Toprak Sokak’ta, 1 Mayıs gecesi meydana gelen olayda, E.K. ve K.A., husumetli oldukları Furkan B.'yi otomobille takip etti. Otomobilden inen E.K., Furkan B.'yi konuşma bahanesiyle ara sokağa götürdü. K.A. ise otomobilden inerek tabancaula ateş etti.

HUSUMETLİLERİNİ VURUP KAÇTILAR!

Furkan B. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yapılan ihbar üzerine; olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Furkan B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)