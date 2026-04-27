Husumetlisini gördü sonra U dönüşü yapıp aracıyla çarptı

Giresun’da 41 yaşındaki Mehmet T., yolda görüp konuştuğu husumetlisi 31 yaşındaki Ertan C.’ye hafif ticari aracıyla çarpıp ağır yaraladı. Mehmet T. gözaltına alınırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Alınca köyü Batlama mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari aracıyla giden Mehmet T., yolda gördüğü husumetli olduğu Ertan C.’yi görüp durdu.

Tarafların kısa süreli konuşmasının ardından aracını hareket ettiren Mehmet T., yolun ilerisinden ‘U’ dönüşü yaptı. Mehmet T. aracıyla, otomobilinin yanında bekleyen Ertan C.’ye çarptı.

Şüpheli sürücü bölgeden uzaklaşırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ertan C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şişhane’de feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet durağa savruldu: Ölü ve yaralılar varŞişhane’de feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet durağa savruldu: Ölü ve yaralılar var

Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Ertan C., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ertan C.’nin, durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada olay, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Mehmet T.’nin aracın camından yolda bekleyen Ertan C. ile konuşup, bölgeden ayrıldığı, bir süre sonra geri dönüp Ertan C.’ye çarptıktan sonra kaçtığı, yolun ilerisinde duran 3 kişinin de koşarak uzaklaşmaya çalıştığı, çevredekilerin yaralıya yardıma koştuğu anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Türkiye
Antalya'da milyonluk tapu vurgunu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Antalya'da milyonluk tapu vurgunu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Arkadaşlarıyla birlikte arabada uyuyan Ömer bir daha uyanamadı
Arkadaşlarıyla birlikte arabada uyuyan Ömer bir daha uyanamadı
Son Dakika | Eski Vali Tuncay Sonel hakkında flaş gelişme
Son Dakika | Eski Vali Tuncay Sonel hakkında flaş gelişme