Malatya bir dakikada iki kere sallandı: Osman Bektaş tedirgin eden haberi verdi

Malatya'da bir dakika içerisinde meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, bölge için kritik bir açıklamada bulundu. Bektaş, bu depremlerin Malatya Fayı için kritik bir uyarı niteliği taşıdığını ifade etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.41'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından; aynı bölge, bir dakika arayla saat 15.42'de 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntıyla daha sallandı.

Battalgazi'de bir dakika içerisinde yaşanan bu depremlerin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgeye ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

OSMAN BEKTAŞ BÖLGE İÇİN TEDİRGİN EDEN HABERİ VERDİ

4.4 büyüklüğündeki depremin tek başına büyük bir sarsıntının habercisi olmadığını belirten Bektaş; ancak 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, bölgenin tektonik olarak henüz dengeye gelmediğinin altını çizdi.

"MALATYA FAYI İÇİN KRİTİK BİR UYARIDIR"

Bektaş, söz konusu depremlerin stres transferi sürecinin devam ettiğini gösterdiğine ve yaklaşık 165 kilometre uzunluğundaki Malatya Fayı için kritik bir uyarı niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Malatya - Battalgazi depremi 4,4'lük deprem tek başına büyük bir deprem habercisi değildir; ancak bölgenin tektonik olarak Maraş depremleri sonrası henüz dengeye gelmediğini ve gecikmeli stres transferi sürecinin devam ettiğini gösterip MALATYA FAYI için kritik bir uyarıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

