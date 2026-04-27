Son dakika | Malatya'da peş peşe iki deprem! Battalgazi sallandı

Son dakika haberi... AFAD, Malatya Battalgazi'de peş peşe depremler meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.41'de 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 1 dakika arayla saat 15.42'de Battalgazi 4.4 ile tekrar sallandı.

AFAD, Malatya'da deprem olduğunu duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımına göre saat 15.41'de kentin Battalgazi ilçesinde yerin 13.27 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

malatyada-1-dakika-arayla-3-9-ve-4-4-bu-1281078-381174.jpg

BATTALGAZİ 4.4 İLE TEKRAR SALLANDI

Bir dakika arayla Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem kent merkezinde kısa süreliğe paniğe neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

malatyada-1-dakika-arayla-3-9-ve-4-4-bu-1281081-381174.jpg

KANDİLLİ 4.2 DEDİ

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da saat 15.41'de 3.8 şiddetinde ve saat 15.42'de Alhanuşağında 4.2 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldiğini açıkladı.

VALİ SEDDAR YAVUZ: DEPREMDE OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMAMIŞTIR

Depremin ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz açıklama yaptı. Vali Yavuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya Battalgazi İlçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir ihbar alınmamıştır . Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun."

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.

Acil durum çantası hazırlayın: Su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, fener, pil, düdük, powerbank, battaniye ve kişisel ilaçları içeren bir çanta hazır bulundurun.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

