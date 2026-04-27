Yürekleri ağza getiren Bingöl depreminden sonra Kandilli'den açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 22–26 Nisan 2026 tarihleri arasında Doğu Anadolu bölgesinde kaydedilen depremlere dair teknik verileri paylaştı. Rapora göre; 26 Nisan 2026 günü saat 08:01’de merkez üssü Güzgülü–Yedisu (Bingöl) olan M 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kuzey Anadolu Fayı’nın doğu kesiminde yer alan Yedisu Segmenti üzerinde gerçekleşen bu sarsıntının, 'sığ odaklı' bir deprem olduğu belirlendi.

SİSMİK BOŞLUK UYARISI: TAKİP EDİLMELİ

Rasathane tarafından yapılan değerlendirmede, Yedisu Segmenti’nin uzun süredir büyük deprem üretmemiş olması nedeniyle Türkiye’nin önemli sismik boşluklarından biri olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Güzgülü–Yedisu depremi tek başına büyük bir depremin öncüsü olarak yorumlanmamalı; ancak bölgedeki güncel sismik aktivite, derinlik dağılımı, odak mekanizmaları ve olası kümelenme davranışı açısından takip edilmelidir."

ERZURUM VE AĞRI HATTINDA HAREKETLİLİK

Bölgedeki sarsıntılar sadece Bingöl ile sınırlı kalmadı. 22 Nisan 2026 tarihinde saat 17:17’de Ağrı–Patnos çevresinde MLv 4.5 büyüklüğünde, 26 Nisan 2026 tarihinde ise saat 21:31’de Erzurum-Pasinler çevresinde MLv 3.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana geldi. Uzmanlar, bu iki sarsıntının doğrudan Yedisu Segmenti üzerinde yer almadığını tespit etti.

KARLIOVA ÜÇLÜ EKLEMİ VE AKTİF TEKTONİK

Kandilli Rasathanesi, Erzurum ve Ağrı’daki depremlerin Karlıova üçlü eklemi çevresindeki geniş ve karmaşık deformasyon alanı içinde, bölgesel sismik hareketliliğin parçaları olarak değerlendirildiğini bildirdi. Bu sarsıntıların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesiminde aktif tektoniğin sürdüğünü gösterdiğini belirten Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, bölgedeki deprem aktivitesini 7/24 izlemeye devam ediyor.