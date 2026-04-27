Son Dakika | Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun, kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.

ÇOCUKLARA ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLAR KAHRETTİ

Görüntülerden birinde Doku’nun, Diyarbakır’da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği, diğer bir görüntüde ise staj için gittiği bir okulda, tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı. (DHA)

DÖNEMİN VALİSİ TUNCAY SONEL TUTUKLANMIŞTI

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 17 Nisan'da açığa alınmıştı.

Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen Sonel, 21 Nisan'da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adliyesi'nde sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

