Son Dakika | Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Erzurum'da ifadeye çağrıldı! Gülistan Doku kaybında görevdeydi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü olan ve şu an Yalova'da görev yapan Yılmaz Delen’in tanık sıfatıyla ifadesi alınmaya başlandı.

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin dosya, 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

DÖNEMİN TUNCELİ EMNİYET MÜDÜRÜYDÜ

Dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan, hâlen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum’a çağrıldı. Delen’in tanık sıfatıyla bilgisine başvurulduğu ve ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Gülistan Doku dosyasında yıllardır tartışılan eksik soruşturma ve emniyet ihmali iddiaları, yeni süreçle birlikte yargı zemininde yeniden ele alınıyor. Dosyanın ilk aşamalarında bazı kritik adımların atılmadığı yönündeki iddialar üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı genişlettiği belirtildi.

Başsavcılığın, dosyada bugüne kadar tartışma konusu olan işlemleri yeniden değerlendirdiği ve bu kapsamda kritik isimlerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Yılmaz Delen’in Erzurum’a çağrılmasına ilişkin talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştığı, tebligatın ardından Delen’in Erzurum’a gittiği belirtildi. Delen’in ifadesinin bu sabah alınmaya başlandığı aktarıldı.

Delen’in soruşturmada şimdilik tanık sıfatıyla dinlendiği, hakkında herhangi bir şüpheli sıfatı bulunmadığı kaydedildi. Delen’in, soruşturmanın ilk günlerine ilişkin vereceği bilgilerin, dosyadaki olası ihmal iddialarının aydınlatılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

İDDİA: ŞÜPHELİ OLARAK SIFATI DEĞİŞEBİLİR

Erzurum’da alınacak ifadenin, Gülistan Doku dosyasında daha önce gündeme gelen birçok başlığı yeniden tartışmaya açabileceği belirtiliyor.

İktidar medyasından Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Başsavcılığın, tanık ifadesi ve dosyadaki diğer deliller üzerinden ihmale ilişkin bir eksiklik tespit etmesi hâlinde Yılmaz Delen’in hukuki durumunun değişebileceği 'Şüpheli' olarak dosyaya girebileceği ileri sürüldü.