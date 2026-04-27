İBB Davası'nda 27. gün! Mehmet Pehlivan günlerden beri konuşulan savunmasına devam edecek

İBB Davası'nda 27. gün! Mehmet Pehlivan günlerden beri konuşulan savunmasına devam edecek
İBB Davası'nda aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık duruşmanın sekizinci haftasında savunmalarına devam edecek. Bugün davanın 27’nci duruşması görülecek. Bugün, geçen hafta savunması itirafçı Adem Soytekin yüzünden tamamlanmayan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunması ile başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle yargılandığı İBB Davası 8. haftasında devam ediyor.

GEÇEN HAFTA İKİ KİŞİ DAHA TAHLİYE OLDU

Geçen hafta 19 Ağustos'tan bu yana tutuklu bulunan ancak iddianameye eklenmeyen 10 kişi arasında olan Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci, SEGBİS'le yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edildi.

MEHMET PEHLİVAN'IN SAVUNMASI YARIM KALDI

Yine geçen haftaki duruşmada tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunması, itirafçı Adem Soytekin'e söz verilmesi üzerine yarıda kaldı. Hakim, Pehlivan'a "Adem Bey'e yazdığı dilekçeyle ilgili söz verdim. Savunmanızın insicamını bozduğumuz için özür dileriz" dedi. "Pazartesi kaldığınız yerden devam ederiz" diyerek duruşmayı bitirdi.

