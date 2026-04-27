İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle yargılandığı İBB Davası 8. haftasında devam ediyor.

GEÇEN HAFTA İKİ KİŞİ DAHA TAHLİYE OLDU

Geçen hafta 19 Ağustos'tan bu yana tutuklu bulunan ancak iddianameye eklenmeyen 10 kişi arasında olan Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci, SEGBİS'le yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edildi.

İBB Davası'nda 26. günde yaşananlar! İmamoğlu'nun 2 şoförü tahliye oldu

MEHMET PEHLİVAN'IN SAVUNMASI YARIM KALDI

Yine geçen haftaki duruşmada tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunması, itirafçı Adem Soytekin'e söz verilmesi üzerine yarıda kaldı. Hakim, Pehlivan'a "Adem Bey'e yazdığı dilekçeyle ilgili söz verdim. Savunmanızın insicamını bozduğumuz için özür dileriz" dedi. "Pazartesi kaldığınız yerden devam ederiz" diyerek duruşmayı bitirdi.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay duruşmanın 27. gününde Silivri'de gelişmeleri aktaracak...

