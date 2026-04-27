Son Dakika | "Alternatif 1 Mayıs çağrısı" Taksim metrosunu kapattırdı!

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi, Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs'ta vefat edenleri anmak için bugün Taksim'de buluşma düzenlemek istedi. Bu çağrı nedeniyle metro istasyonu ve füniküler hattı kapatıldı. Halkevleri, ESP, Kaldıraç Hareketi, Umut Sen gibi birçok sendika ve siyasi parti buluşmaya destek vereceğini açıklamıştı.

Alternatif "1 Mayıs kutlaması" olarak ifade edilmesi üzerine İstanbul Valiliği, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın başvurusu doğrultusunda - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı kapatıldı.

KAZANCI YOKUŞU'NDAKİ BULUŞMA METROYU KAPATTIRDI

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararını şöyle duyurdu:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi'nin paylaşımı da şöyleydi: