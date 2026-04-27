Son Dakika | "Alternatif 1 Mayıs çağrısı" Taksim metrosunu kapattırdı!

Son dakika.... İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Hacıosman metrosunun Taksim durağı ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı. Kapatılma kararının, 1 Mayıs Emekçi bayramı için alternatif bir eylem çağrısı nedeniyle verildiği öğrenildi.

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi, Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs'ta vefat edenleri anmak için bugün Taksim'de buluşma düzenlemek istedi. Bu çağrı nedeniyle metro istasyonu ve füniküler hattı kapatıldı. Halkevleri, ESP, Kaldıraç Hareketi, Umut Sen gibi birçok sendika ve siyasi parti buluşmaya destek vereceğini açıklamıştı.

Alternatif "1 Mayıs kutlaması" olarak ifade edilmesi üzerine İstanbul Valiliği, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın başvurusu doğrultusunda - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı kapatıldı.

KAZANCI YOKUŞU'NDAKİ BULUŞMA METROYU KAPATTIRDI

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararını şöyle duyurdu:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Bodrum'da tarihi grev: Lüks otelde emekçiler direnişe başladıBodrum'da tarihi grev: Lüks otelde emekçiler direnişe başladı

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi'nin paylaşımı da şöyleydi:

"Türkiye işçi sınıfı ilk meydan kutlamasını yapmak üzere 1 Mayıs 1976’da Taksim’e girdi. 1977’de, 1989’da Taksim’de can verdi, meydanını vermedi.

1 Mayıs’larda yitirdiklerimizi omuz omuza anmak için 27 Nisan Pazartesi günü 12.00’da Kazancı Yokuşu’nda buluşuyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
Marmara’daki 3 deprem neden 99 Depremi kadar yıkıcı olmadı? Bektaş’tan çarpıcı “sismik fren” açıklaması
Marmara’daki 3 deprem neden 99 Depremi kadar yıkıcı olmadı? Bektaş’tan çarpıcı “sismik fren” açıklaması
İçişleri'nin toplantısında Halk TV'den tek bir gazeteci yok! Seçilmiş 'Basın' buluşması mı?
İçişleri'nin toplantısında Halk TV'den tek bir gazeteci yok! Seçilmiş 'Basın' buluşması mı?
SGK'nın 600 milyarlık ilaç bütçesinde yeni dönem
SGK'nın 600 milyarlık ilaç bütçesinde yeni dönem