SGK'nın 600 milyarlık ilaç bütçesinde yeni dönem

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurtdışından ilaç tedarik süreçlerinde köklü bir değişikliğe giderek yeni bir sistemi hayata geçirdi. Tedavi süreçlerinde kesintisiz erişimi sağlamayı amaçlayan bu yeni düzenleme ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Şeffaflık ve rekabet ilkesine dayanan yeni sistemde, ilaç alımları oluşturulacak "Yurt Dışı Alım Komisyonu" tarafından pazarlık usulü ve dinamik alım yöntemleriyle yönetilecek.

İLAÇ HARCAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

Kanser tedavisi başta olmak üzere 100’e yakın ilaç türünü yurtdışından temin eden SGK, 2025 yılında toplamda 411,6 milyar liralık bir ilaç bütçesi yönetti. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, 2026 yılında bu harcama tutarının 600 milyar liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

2025 yılı içerisinde uygulanan ucuz eş değer ilaç kaydı ve fiyat indirimleri sayesinde kurumun kasasında 470 bin avroluk bir tasarruf sağlandığı belirtiliyor.

YURT DIŞI İLAÇ ALIM KOMİSYONU KURULACAK

Süreçlerin daha profesyonel yönetilmesi adına Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Bu komisyon tam katılım ile toplanarak kararlarını oy çokluğuyla alacak. İhtiyaç listeleri belirlenirken bütçe sınırları, ilacın aciliyeti ve geçmiş tüketim miktarları gibi veriler analiz edilecek.

Kurum ayrıca piyasa araştırması yaparak listede bulunmayan alternatif ilaçları da takip edecek ve güvenilir bir tedarik kaynağı listesi oluşturacak.

DİNAMİK ALIMDA 3 RET, KAPIYI KAPATIYOR

Yeni dönemde kullanılacak olan dinamik alım sistemi, ön yeterlilik kriterlerini karşılayan tüm paydaşlara açık olacak. Başvuru aşamasında fiyat teklifi alınmayacak ancak yeterlilik değerlendirmesi yapılacak.

Aynı yıl içinde başvurusu 3 kez reddedilen adaylar, aynı ürün grubu için tekrar talepte bulunamayacak. Bu sistemin kurulmuş olması kuruma doğrudan alım yapma mecburiyeti getirmeyecek, alımlar ihtiyaca göre şekillenecek.

İHALE VE PAZARLIK SÜREÇLERİNDE SIKI TAKİP

Yurtdışı ilaç alımları açık ihale veya pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. Açık ihalelerde tüm istekliler yer alabilirken, pazarlık usulünde sadece davet edilen taraflar teklif sunabilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekliler ile münferit sözleşmeler imzalanacak. İhtiyaç duyulan hallerde komisyon onayıyla doğrudan temin yoluna da gidilebilecek.

15 İŞ GÜNÜ KURALI: DENETİM ARTIK ZORUNLU

İhalelere katılacak isteklilerden, teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat alınması şartı getirildi. Değerlendirmeler sonucunda en uygun teklifi sunan tarafa ihale bırakılacak.

Kurum, gerçekleştirdiği alımların sonuçlarını en geç 15 iş günü içerisinde Kamu İhale Kurumu'na bildirerek sürecin denetlenebilirliğini sağlayacak.