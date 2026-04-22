İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı 92 kişinin tutuklu olduğu İBB davasında yedinci hafta kapsamında 26. duruşma bugün Silivri'de görülmeye devam ediyor.

Dün savunmasını sürdüren Elçin Karaoğlu’nun beyanları ve İmamoğlu’nun çıkışları duruşmaya damga vurmuştu. Bugünkü dava dün savunması tamamlanmayan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatının savunması ile başladı.

İBB Davası'nda 25. günde yaşananlar

SAVUNMA SIRASI İMAMOĞLU'NUN TUTUKLU AVUKATI MEHMET PEHLİVAN'DA

İBB Davası’nın 26. gününde. İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatı Kaan Karcılıoğlu’nun 25. günde yarım kalan savunması devam edecek. Ardından Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın savunmasına geçilecek. Pehlivan’a destek olmak için çok sayıda avukat Silivri’ye geldi. Jandarma, duruşma salonu girişinde vekalet kontrolü yaptı.

HAFTAYA TUTUKLULUK İNCELEMESİ: TAHLİYE TALEPLERİ YAZILI OLACAK

Davada Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatının savunması devam ederken tutuklu Aykut Erdoğdu'nun eşi ve aynı zamanda avukatı Tuba Torun Erdoğdu, haftaya yapılacak olan tutukluluk incelemesi için söz almak istediklerini söyledi.

Hakim bu defa dosya üzerinden ilerleyeceklerini ve takvimlerinin gerisinde olduklarını söyledi.

10.48 | DURUŞMA 'BAŞKANIM' SLAGNLARI İLE BAŞLADI

İBB Davası'ının 26. günü İmamoğlu için atılan 'başkanım' sloganları ile başladı. Elçin Karaoğlu'nun avukatı savunmasını yapıyor.

DÜN NELER OLMUŞTU?

Davanın 25’inci celsesinde İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu savunmasına devam etti. Karaoğlu, hakkında yöneltilen çok sayıda suçlamanın kendi bilgisi dışında gelişen görüşmelere dayandığını savundu. Özellikle bazı dosyalarda adının doğrudan geçmediğini, buna rağmen suçlamalarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Karaoğlu, bazı başvuruların mevzuata uygun biçimde değerlendirildiğini, isim değişikliği ya da tadilat taleplerinin tek başına usulsüzlük anlamına gelmeyeceğini anlattı. Özellikle Boğaziçi hattındaki işlemlerde kişiye özel değil, dosya ve mevzuat esaslı hareket ettiklerini belirtti.

Galataport, Torunlar, Uskumru ve farklı Boğaziçi projeleri üzerinden yöneltilen suçlamalara da tek tek yanıt veren Karaoğlu, birçok iddianın maddi dayanağının bulunmadığını savundu. Bazı anlatımların birbiriyle çeliştiğini söyleyen Karaoğlu, savcılığın olaylar arasındaki bağları kendi kanaatiyle kurduğunu ifade etti.

İmamoğlu’ndan doğrudan sorular

Duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri, Ekrem İmamoğlu’nun söz alarak Karaoğlu’na doğrudan soru yöneltmesi oldu. İmamoğlu, Karaoğlu’na kendisinden hukuka aykırı, kişiye özel ya da gayrimeşru herhangi bir talimat gelip gelmediğini sordu. Karaoğlu ise böyle bir talimat almadığını söyledi.

İmamoğlu ayrıca, Boğaziçi hattındaki çalışmaların kamu yararı ve kent düzeni çerçevesinde yürütüldüğünü savundu. 2019 sonrasında Boğaz hattında sıfırdan kaçak bir yapıya göz yumulup yumulmadığını soran İmamoğlu’na Karaoğlu, kendi döneminde böyle bir durumun yaşanmadığı yanıtını verdi.

Bu bölümde mahkeme başkanıyla İmamoğlu arasında kısa süreli bir tartışma da yaşandı. Mahkeme başkanı sorunun kapsamına ilişkin uyarıda bulunurken, İmamoğlu verilen yanıtın kayda geçmesinin önemli olduğunu söyledi.