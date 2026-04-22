Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel hakkında 'para' iddiası! Tunceli'deki caddeye o isim neden verildi?

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e ifadesinde 5 ayrı suçlama yöneltildi. Bu başlıklardan biri de, valiliğin sosyal medya hesaplarını yönettiği öne sürülen Mehmet Aca’ya yapıldığı iddia edilen para transferleri oldu.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz da dosyadaki ifade ve iddiaları anlattı. Saymaz, soruşturma dosyasında eski polis Gökhan Ertok’un beyanına dikkat çekti. Saymaz, Aca'nın Tunceli'de bir sokağa isminin verilmesine dikkat çekti. Aca ve Sonel'in yan yana olduğu bir video da programda paylaşıldı. Videoda Sonel, hayırsever olduğu söylediği Aca'nın isminin bir caddeye verildiğini söylediği görüldü.

Sonel videoda şunları söylüyor:

"Yetim, öksüz, engeli olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı hayırsever iş adamımız Mehmet Acar'ın isminin yaşatılması adına; ilimiz merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan 93. Cadde adının 'Mehmet Acar Caddesi'... 5 Mart Belediye Meclisimizin 32 sayılı kararıyla oy birliğiyle kabul edilmiştir."

Saymaz, Ertok’un "…çalışmış olduğum ACA bilişim isimli şirket Tunceli Valiliğinin sosyal medya hesaplarının yönetimi karşılığında yıllık 120.000 TL civarında ödeme yapıyordu, bu para patron Mehmet ACA’nın hesabına geliyordu, ancak Tunceli Valiliği ile aralarında bir sözleşme olmadığını, paranın şahsi hesaptan gönderildiğini biliyorum…" sözlerini aktardı.

Buna göre Aca Bilişim’in valiliğin sosyal medya işlerini yürüttüğü, bunun karşılığında ödeme yapıldığı ve Gökhan Ertok’un da bu şirkete bağlı çalıştığı öne sürüldü.

Saymaz, tabloyu kendi değerlendirmesiyle şöyle özetledi:

“Şimdi burada Gökhan'ın ifadesine göre de bunun bir şirketi var. Sosyal medya işleri yapıyor. Valinin işlerini de bu yapıyor. Ama kapı arkasından yapıyor. El altından para gidiyor. Öyle anlıyoruz.”

Sonel ise ifadesinde iddiaları reddetti. İfadesinde şunları söyledi:

“Aca Bilişim şirketine herhangi bir ücret göndermedim. Bununla ilgili bilgim yoktur. Ne valilik ne de kayyumluk yaptığım belediyede böyle bir ödeme söz konusu olmamıştır. Mehmet Aca’nın sahibi olduğu şirketin valiliğin sosyal medya hesaplarının yönetiminde herhangi bir yetkisi yoktu. Benzer şekilde belediyenin de böyle bir işi yoktu. Ancak Gökhan’a zaman zaman yukarıda bahsettiğim gibi kayyum olduğumuz için sosyal medya üzerinden gelen tehditlerle alakalı birkaç fikir danıştığımız olmuştur. Aynı zamanda Gökhan, sosyal medya üzerinden takipçi yüklemesi gibi herhangi bir şey yapmadım. Bu yönde bir talebim olmadı. Valiliğin sosyal medya hesabı valilik bünyesinde yapılıyordu. Yani Basın Müdürlüğü bünyesinde işlemleri gerçekleştiriyorduk. Bunun için herhangi bir yere ücret ödemedik.”

İSMİ GEÇEN MEHMET ACA CADDE'DE

Dosyada adı geçen Mehmet Aca’nın isminin, Tunceli merkezde Atatürk Mahallesi’ndeki bir caddeye verildiği de ortaya çıktı. Bu ismin, Eylül 2021’de Tunceli Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla kaldırıldığı öğrenildi.

Saymaz da bu ilişkiye dikkat çekerek şu sözleri kullandı: “Bu adam kim arkadaş Mehmet Aca ya? Erzurumlu Mehmet Aca'nın Tunceli'de sokakta ismi ne geziyor yani?”

İDDİAYA YANIT VERDİ

Dosyaya adının karışmasının ardından Mehmet Aca da iddiaları reddetti. Gazeteci Rojda Altıntaş’a konuşan Aca, “Ben Erzurum çocuğuyum. O dönem Tunceli Belediyesi’ne ücretsiz tanıtım yaptık. Bir kuruş dahi para almadım. Üç çocuğum var; aldıysam haram zıkkım olsun” dedi.