Temizlik görevlisi yol kenarında havan topu mermisi buldu

Temizlik görevlisi yol kenarında havan topu mermisi buldu
Sivas’ta bir temizlik görevlisinin yol kenarında poşet içinde bulduğu boş havan topu mermisi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından muhafaza altına alındı.

Sivas’ta bir temizlik görevlisi, yol kenarında poşet içinde boş bir havan topu mermisi buldu.

Olay, Ahmet Turan Gazi Mahallesi Hurdacılar Sitesi yakınındaki kavşakta meydana geldi. Görevli, kaldırım kenarında bırakılmış poşeti fark edince içinde askeri mühimmat olabileceğini düşünerek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

sivasta-yol-kenarinda-havan-topu-mermis-1272347-378705-001.jpg

YOL KENARINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu kısmen trafiğe kapattı. Yapılan incelemede poşetteki cismin boş bir havan topu mermisi olduğu tespit edildi.

sivasta-yol-kenarinda-havan-topu-mermis-1272351-378705-001.jpg

EKİPLER İNCELEYECEK

Mühimmat, inceleme yapılmak üzere emniyet ekiplerince alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ifade edildi. DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

