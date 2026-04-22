Temizlik görevlisi yol kenarında havan topu mermisi buldu

Sivas’ta bir temizlik görevlisi, yol kenarında poşet içinde boş bir havan topu mermisi buldu.

Olay, Ahmet Turan Gazi Mahallesi Hurdacılar Sitesi yakınındaki kavşakta meydana geldi. Görevli, kaldırım kenarında bırakılmış poşeti fark edince içinde askeri mühimmat olabileceğini düşünerek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

YOL KENARINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu kısmen trafiğe kapattı. Yapılan incelemede poşetteki cismin boş bir havan topu mermisi olduğu tespit edildi.

EKİPLER İNCELEYECEK

Mühimmat, inceleme yapılmak üzere emniyet ekiplerince alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ifade edildi. DHA