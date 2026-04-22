Seyir halindeki öğrenci servisi elektrik direğine çarptı: Yaralılar var!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, öğrenci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 9'u öğrenci olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaza, Vezirköprü ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'nde yaşandı. Ş.T. (63) yönetimindeki 55 ALE 703 plakalı öğrenci servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Ş.T. ile araçta bulunan öğrenciler S.D. (12), A.M.T. (11), E.T. (13), M.A. (12), K.S. (10), K.T. (11), B.K. (12), S.Y.T. (12) ve K.T.A.'ya (12) olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)