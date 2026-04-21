İBB Davası'nda 25. gün! İnan Güney'in savunma yapması bekleniyor

Ekrem İmamoğlu’nun arasında yer aldığı 414 kişilik İBB davasında 25’inci duruşma bugün görülecek... Bir önceki celsede savunmalar öne çıktı, İmamoğlu iddianameye sert tepki gösterdi ve davaya yeni dahil edilen İnan Güney ilk kez duruşmaya katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı 92 kişinin tutuklu olduğu İBB davasında yedinci hafta kapsamında 25’inci duruşma gerçekleştirildi.

İddianamenin kabulünün ardından 9 Mart’ta başlayan yargılamada şimdiye savunmalar alınmaya devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik davanın ana dava ile birleştirilmesinin ardından İnan Güney de ilk kez duruşmaya katılarak salonda yer aldı; Güney hakkındaki iddianamenin kabul edilmesiyle dava daha geniş kapsamlı bir çatı dosya haline gelmiş oldu. Duruşma bugün 25. gününde devam edecek.

İBB DAVASINDA DÜN NE OLDU?

İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı İBB davasının dün 24’üncü duruşması görülerek yedinci hafta başladı ve gün boyunca sanıklar ile avukatların savunmaları dinlendi.

Duruşma, Ali Rıza Akyüz’ün avukatlarının savunmalarıyla açıldı; savunmalarda dosyadaki suçlamaların somut delile dayanmadığı ve müvekkillerinin tahliyesi gerektiği vurgulandı.

Duruşmada söz alan İmamoğlu, iddianamenin iftiralara dayandığını öne sürerek bazı tanık ve itirafçıların ifadelerinin baskı altında alındığını iddia etti ve Akyüz’e kendisinden herhangi bir talimat alıp almadığını sordu; Akyüz ise böyle bir durum olmadığını söyledi.

Aranın ardından savunmalar devam ederken, dosyası ana davayla birleştirilen İnan Güney ilk kez duruşmaya katıldığı ifade edildi.

