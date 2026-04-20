İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 92’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı İBB Davası, Silivri’de 24’ncü gününde görülmeye devam edecek. 16 Nisan tarihinde yapılan 23. duruşmaya İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasındaki 'bant çekme' tartışması damga vurmuştu.

İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında 'bant çekme' tartışması

İNAN GÜNEY İLK KEZ SALONDA OLACAK

Silivri’de görülmeye devam eden İBB Davası’ndaki dosyaya Beyoğlu Belediyesi hakkındaki dosya da eklenmişti. Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte toplamda 3 isim de dosyaya eklendi. Davanın görüldüğü 40. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti İnan Güney dahil olmak üzere 3 ismin de salonda hazır bulundurulmalarını istedi.

İnan Güney'in, İBB davasının 6. haftasında bugün ilk kez hakim karşısına çıkıp savunma yapması bekleniyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI DA GÖRÜLECEK

Silivri'de bugün aynı anda Aziz İhsan Aktaş Davası da görülecek. Dün iddianamede 'suç örgütü lideri' olarak yer alan ve hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ile birlikte Baki Nugay, Doğan Aktaş, Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok’un şahsi banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasına hükmetti. Bugün, daha önce 2 nolu salonda yapılan duruşma 6 nolu salonda görülecek.

