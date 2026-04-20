İBB Davası'nda 24. gün! İnan Güney ilk defa savunma yapacak

İBB Davası'nın 6. haftası davanın 24. celsesi ile devam edecek. Beyoğlu Belediyesi dosyasının da İBB dosyası ile birleştirilme kararının ardından 35 yıl hapsi istenen tutuklu belediye başkanı İnan Güney'in bugün hakim karşısına çıkıp savunma yapması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 92’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı İBB Davası, Silivri’de 24’ncü gününde görülmeye devam edecek. 16 Nisan tarihinde yapılan 23. duruşmaya İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasındaki 'bant çekme' tartışması damga vurmuştu.

İBB Davası'nda 23. gün! İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında 'bant çekme' tartışmasıİmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında 'bant çekme' tartışması

İNAN GÜNEY İLK KEZ SALONDA OLACAK

Silivri’de görülmeye devam eden İBB Davası’ndaki dosyaya Beyoğlu Belediyesi hakkındaki dosya da eklenmişti. Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte toplamda 3 isim de dosyaya eklendi. Davanın görüldüğü 40. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti İnan Güney dahil olmak üzere 3 ismin de salonda hazır bulundurulmalarını istedi.

İnan Güney'in, İBB davasının 6. haftasında bugün ilk kez hakim karşısına çıkıp savunma yapması bekleniyor.

Son dakika | İnan Güney iddianamesi hazırlandı: 35 yıl ceza talebi

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI DA GÖRÜLECEK

Silivri'de bugün aynı anda Aziz İhsan Aktaş Davası da görülecek. Dün iddianamede 'suç örgütü lideri' olarak yer alan ve hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ile birlikte Baki Nugay, Doğan Aktaş, Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok’un şahsi banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasına hükmetti. Bugün, daha önce 2 nolu salonda yapılan duruşma 6 nolu salonda görülecek.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, Silivri'deki son gelişmeleri gün boyunca aktaracak...

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
Türkiye
Katliamın yaşandığı okuldaki görevden almaların nedeni ortaya çıktı
Katliamın yaşandığı okuldaki görevden almaların nedeni ortaya çıktı
Gece bekçisi, Karagümrük çetesinin firari yöneticisini polisten kaçırdı!
Gece bekçisi, Karagümrük çetesinin firari yöneticisini polisten kaçırdı!