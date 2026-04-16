19 Mart operasyonlarının ardından tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 92’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı İBB Davası, Silivri’de 23’ncü gününde görülmeye devam ediyor.

Dünkü duruşmaya İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın savunması damgasını vurmuştu. Öte yandan öğle saatlerinde İmamoğlu ile jandarma arasında gerginlik çıktı. İmamoğlu'nun 90 yaşındaki amcasının gözyaşları duruşma salonunda duygusal anlara neden oldu.

İmamoğlu'ndan 'MOBESE' hatırlatması: İftiranamenin en vahşi alanındayız

Bugün bu haftanın son duruşma günü. Silivri'de görülecek 23. duruşma İmamoğlu'nun yakın koruması Mustafa Akın’ın avukatlarının savunmasıyla devam edecek. Akın'ın avukatlarının savunmasının ardından İBB güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen'in savunmasının alınması bekleniyor.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay Silivri'deki gelişmeleri anbean aktaracak...

11.10 | KORUMA MÜDÜRÜNÜN AVUKATINDAN FLAŞ SAVUNMALAR: KASADA BALYA BALYA PARA DEDİNİZ 4 TANE VİDA ÇIKTI

İBB Davası'nın 23. gününde Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın avukatı Rabia Berfin İstek'in savunmasına geçildi. İstek, savcılık makamının müvekkilinin İmamoğlu ile birebir iletişimde olması nedeniyle özel vasfa haiz üyelikle ilişkilendirildiğini belirtti. Avukat İstek, itirafçı Adem Soytekin'in avukatının 'tahliye olursak ifademizi geri almayacağız' dediğini belirtti ve bu konuda pazarlık yapıldığını söyledi.

Rabia Berfin İstek etkin pişmanlık ifadelerinin tutuklamaya gerekçe yapıldığını vurguladı. İtirafçı Naim Erol Özgüner'in kolluk ve savcılık ifadesinde müvekkili hakkında soru sorulmadığını belirten avukat İstek, bir anda ne hikmetse Akın’ın kendisini aradığını ve 'Kamera kayıt cihazını nereye bırakalım?' dediğine dair yalan bir beyan verdiğini söyledi. İstek, "Sanki kendisine gökten bir vahiy inmiş" dedi.

İstek, müvekkilinin gözaltı sürecinde polis memurunun telefonla birilerini arayıp 'nereden görüntü alacaksınız, sağdan mı soldan mı?' diye sorduğunu söyledi. İstek, "Benim müvekkilim araçta bunları duyuyor, bunlara şahit oluyor. Yani bu da aslında ortaya koyuyor ki bir algı yaratılmak isteniyor" dedi.

ÇELİK KASADAN 4 TANE VİDA ÇIKTI

İBB Davası'nda tutuklu Mustafa Akın'ın avukatı Rabia Berfin İstek, müvekkilinin yayla evinde çelik kasa bulunduğu haberlerine değindi. Avukat İstek, "Yandaş medyada manşetler atılıyor 'sır dolu kasa ortaya çıktı' diye. Deste deste para çıkması bekleniyordu. Kasadan 4 tane vida çıktı. Takipsizlik kararı verildi" dedi.

İBB Davası'nda tutuklu Mustafa Akın'ın avukatı Rabia Berfin İstek, müvekkilinin Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu halinde Dilek İmamoğlu’nu da korunması ve kollanması görevini ifa etme zorunluluğunun olduğunu belirtti. Bu durumun asla gözetilmediğini söyleyen İstek, "Dilek Hanım’ın o dönemde aldığı aleni tehditler hat safhaya ulaşmıştı. Tehditler bu kadar artmışken, tam o aşamada benim müvekkilim gözaltına alınıyor. Yapılan bu uygulama, Sayın Başkan’ı ve ailesini daha fazla korumasız bırakma çabasıdır" dedi.

İBB Davası'nda tutuklu Mustafa Akın'ın avukatı Rabia Berfin İstek, 'valizlerle para taşınıyor' diye günlerce kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığını ancak dosyada bu iddiayı çürüten bir ifade olduğunu vurguladı. Avukat İstek, Meridyen Otel'in müdürünün polis korumalarının jammerları getirdiğini ve kullanılmasında bir aksaklık yaşanmadığını da söylediğini belirtti.

İBB Davası'nda tutuklu Mustafa Akın'ın avukatı Rabia Berfin İstek, müvekkilinin eline kelepçe vurdurmamak için fizik tedaviye gitmediğini söyledi. "Eline kelepçe vurulmasındansa acı içerisinde hücresinde dua ederek geçmesini bekliyor" diyen İstek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. İstek'in savunmasının ardından Akın'ın diğer avukatı Cihat Ceylan'ın savunmasına geçildi.

İBB Davası'nda tutuklu Mustafa Akın'ın avukatı Cihat Ceylan, kamera kayıtlarının 36 gün sonra alınmasına ilişkin "Delil toplama yükümlülüğü iddia makamına mı ait şüpheliye mi? Neden müvekkilime gelip 36 gün sonra 52 gün önceki kayıt isteniyor. Bu kamera kayıt cihazlarının tüm dünyada referans kayıt süreleri 30 gün, 15 gün, 45 gündür. İddia makamı bunun bilinci içerisinde ve bunu 36 gün sonra talep etmesinin çok açık bir gerekçesi var: 'Siz suç delillerini gizlediniz' diyebilmek" dedi.

İBB Davası'nda tutuklu Mustafa Akın'ın avukatı Cihat Ceylan, müvekkiline iddianamede yeni suçlar eklendiğini vurguladı. Ceylan, "Müvekkile yöneltilen dört adet eylem var. Biz soruşturma safhasında bunlardan yalnızca iki tanesiyle karşılaştık. Yöneltilen suçlamalardan çok daha ciddi olabilecek iddianameyle öğrenebildik. Bize sorulmadığı için bu iddialarla ilgili savunma hakkımızı henüz kullanamamış vaziyetteyiz" dedi.

İBB Davası'nda tutuklu Mustafa Akın'ın avukatı Cihat Ceylan, müvekkilinin gözaltına alındığında gizlilik kararı olduğunu söyledi. Müvekkilinin ifadesinde yanında olduğunu belirten Ceylan, savunmasının emniyetteyken sosyal medyaya düştüğünü söyledi. Avukat Ceylan, savcılık aşamasında müvekkili hakkında tutuklama talep edilip edilmediğini ise kendisine duyurulmadan basından öğrendiğini belirtti. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

10.55 | İMAMOĞLU K.MARAŞ'TAKİ KATLİAM İÇİN KONUŞTU