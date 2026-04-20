Böcek yedirdiler, dişlerini kırdılar! İşçiye 3 gün eziyet davasında istinaftan karar çıktı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Antalya’da bir işçiye yönelik ağır işkence iddialarıyla açılan davada istinaf mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını büyük ölçüde onadı.

Olay, 2020 yılında Kepez’deki bir sanayi sitesinde yaşandı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Antalya’ya çalışmak için gelen 22 yaşındaki Vedat Kurt’un, yaklaşık 10 ay çalıştığı iş yerinde maaşını eksik aldığı öne sürüldü. İddiaya göre Kurt, biriken yaklaşık 70 bin liralık alacağına karşılık iş yerinde bulunan 15 bin lirayı alarak İstanbul’a gitti. İş yeri sahiplerinin ailesine ulaşması üzerine Kurt’un parayı geri götürmesi istendi.

Maaşını isteyen işçiye böcek yedirdiler. 3 gün işkence gördü dişleri kırıldı

ELİNİ KOLUNU BAĞLAYIP BÖCEK YEDİRDİLER

Antalya’ya dönerek parayı teslim eden Kurt’un iddiasına göre; A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. Kurt’un 3 gün boyunca darbedildiği, dişlerinin kırıldığı, vücudunda kesikler oluştuğu, elleri ve kolları bağlı şekilde tutulduğu ve hamam böceği yedirilerek kötü muameleye maruz bırakıldığı öne sürüldü. Şüphelilerin bu anları cep telefonuyla kaydettiği, Kurt’un ise daha sonra bu görüntüleri alarak iş yerinden kaçtığı ve şikâyetçi olduğu belirtildi.

Açılan davada Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları yağma suçundan beraat ettirirken, Kurt’u özgürlüğünden yoksun bıraktıkları gerekçesiyle her birine 7 yıl hapis cezası verdi. Karar hem savcılık hem de taraf avukatları tarafından istinafa taşındı.

İSTİNAF'TAN KARAR ÇIKTI

Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin değerlendirmelerini büyük ölçüde yerinde buldu. Yağma suçundan verilen beraat kararlarında hukuka aykırılık olmadığına hükmedilirken, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan verilen hapis cezaları da aynen korundu. Mahkeme yalnızca bir sanık yönünden cezanın uygulanmasına ilişkin bir hatayı düzeltti.

YARGITAY'A TAŞINACAK

Kararın ardından Vedat Kurt, verilen cezaları yetersiz bulduğunu belirterek dosyayı Yargıtay’a taşıyacağını ifade etti.