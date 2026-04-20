Yoklamaya katılmayan vekile para cezası AKP'li ismin zoruna gitti: Bize yakışmaz

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekili devamsızlığı, boş sıraların ötesine geçerek yasama çalışmalarını durduran kronik bir sorun haline geldi. İktidar kanadı muhalefetin yoklama talep etmesine kızarak vekillere cezai işlemi gündeme aldı.

Resmi tutanaklara yansıyan verilere göre, iktidar kulislerinde devamsız vekillere yönelik "maaş kesintisi" formülü tartışılmaya başlandı. Ancak mazeretsiz katılım sağlamayan milletvekillerini hedef alan bu düzenleme, AKP içerisinde "itibar" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

YOKLAMAYA KATILMAYAN VEKİLE PARA CEZASI AKP'Lİ İSMİN ZORUNA GİTTİ

Gazete Pencere'nin haberine göre, MHP ile birlikte yaklaşık 325 milletvekiline sahip olan iktidar bloğu, toplantı yeter sayısı olan 200 kişiyi salonda bulundurmakta zorlandığı için Genel Kurul sık sık kapanıyor.

Bu durumun önüne geçmek için hazırlanan 8-10 maddelik içtüzük değişikliği teklifine göre; muhalefetin yoklama istemi üzerine Meclis kapandığında, o sırada salonda bulunmayan milletvekillerinin yolluk ve ödeneklerinde kesintiye gidilecek.

Mehmet Şimşek için geri sayım mı? Yeni Şafak 'çöktü' diye manşet attı

Ancak bu cezai işleme AKP içinden dikkat çeken bir itiraz geldi. Meclis çalışmalarına düzenli katılan kıdemli bir AKP'li milletvekili, bu yaklaşımın vekilliğin onuruna zarar vereceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"BİZE YAKIŞMAZ"