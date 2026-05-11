Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 ağır yaralı
Yayınlanma:
Karaman'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçtaki yolcu Aylin A. (31) hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Karaman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Ö.E. (24) yönetimindeki 70 EA 810 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kameradaOtomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada

ARAÇTA YOLCU OLAN KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan 31 yaşındaki Aylin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ö.E. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri, sürücünün durumunun ağır olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Sivas-Kayseri yolunda feci kaza: 1 ölü 4 yaralıSivas-Kayseri yolunda feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve kesin nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın şarampole yuvarlandığını değerlendiriyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Gerçeği söylersen kapı önüne konulursun
Gerçeği söylersen kapı önüne konulursun
Üst geçit asansöründe feci ölüm
Üst geçit asansöründe feci ölüm