Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Karaman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Ö.E. (24) yönetimindeki 70 EA 810 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA YOLCU OLAN KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan 31 yaşındaki Aylin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ö.E. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri, sürücünün durumunun ağır olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve kesin nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın şarampole yuvarlandığını değerlendiriyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)