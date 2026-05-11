Üst geçit asansöründe feci ölüm

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir yaya üst geçidinin asansöründe sıkışan 24 yaşındaki Seymen Görciz, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üstgeçidi’nde akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Seymen Görciz, üst geçitte bulunan asansöre binmek istedi.

ASANSÖR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Görciz, henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör kabini ile dış kaplama arasına sıkıştı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, Görciz’i sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Araçlardan çıkarılan özel kurtarma ekipmanlarıyla yapılan müdahalenin ardından genç adam bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Seymen Görciz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görciz’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, asansördeki arızanın mı yoksa başka bir nedenin mi ölüme yol açtığını belirlemek için soruşturma başlattı. Olayla ilgili teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

