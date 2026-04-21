KYK'daki asansörde can veren Zeren'in davasında 5 beraat! Anne fenalaştı

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 26 Ekim 2023’te yaşanan ve üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirdiği asansör kazasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar verildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Zeren Ertaş’ın annesi Serpil Ertaş, babası Akın Ertaş ve ailenin avukatı Hakan Arslan katıldı. Tutuksuz yargılanan eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile birlikte kurum çalışanları M.B., A.K., M.Y. ve E.Ç. ise duruşmada hazır bulunmadı.

KYK yurdunda ölen Zeren Ertaş'ın ailesine tehdit mesajları

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların “taksirle ölüme sebep olma” suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını istedi.

5 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI

Mahkeme kararında ise tüm sanıklar hakkında beraat hükmü verildi. Kararın açıklanmasının ardından aile ve Zeren Ertaş’ın arkadaşları duruma tepki gösterdi.

ANNE ERTAŞ FENALIK GEÇİRDİ

Adliye önünde fenalaşan anne Serpil Ertaş, yaptığı açıklamada, “Devlet benim kızımın canını aldı. Nasıl suçlu bulmaz? Yurt müdürünü suçsuz buldu? Kim suçlu? Zeren mi suçlu? Zeren üniversite okumak, bu ülkeye hayırlı bir evlat olmak için suç mu işledi? Ben onu 19 sene boşuna mı büyüttüm? Sadece bize mi gerekli adalet?” dedi.

Anne Ertaş, “Her gün yanına gidip ‘Zeren az kaldı’ diyorum. Şimdi ne diyeceğim? Beni bekliyor İstanbul’da, ne diyeceğim söyleyin bana. Oğluma ne diyeceğim? ‘Ablanı öldürenler suçsuz bulundu’ mu diyeceğim?” ifadelerini kullandı.