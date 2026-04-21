Alev alev yanan otomobil demir yığınına döndü!

Alev alev yanan otomobil demir yığınına döndü!
Edirne-Lalapaşa yolunda seyir halindeki Romanya plakalı otomobil alevlere teslim oldu. Sürücü ve yolcusu yara almadan kurtulurken, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Edirne ile Lalapaşa ilçesini birbirine bağlayan D100 kara yolu üzerinde seyir halindeki bir araçta yangın paniği yaşandı. Hasanağa köyü mevkisinde gerçekleşen olayda Romanya plakalı bir otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü F.M. idaresindeki IF 32 GBR plakalı araçtan gelen alevleri fark eden sürücü otomobili hızla güvenlik şeridine çekerek aşağı indi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye personeli sevk edildi.

ARITMA TESİSİ ÇALIŞANLARI YARDIMA KOŞTU

İtfaiye ekipleri henüz bölgeye ulaşmadan önce yangın noktasına yakın bir konumda bulunan Edirne Belediyesi içme suyu arıtma tesislerindeki görevliler harekete geçti. Tesis çalışanları yanlarında getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Bu kritik müdahale sayesinde alevlerin çevreye sıçraması engellenirken trafik akışı jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa süre içinde olay yerine gelen profesyonel itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarıyla yangını tamamen kontrol altına aldı. Meydana gelen olay neticesinde otomobil tamamen yanarak ağır hasar alırken kullanılamaz duruma geldi.

Araç içerisinde bulunan sürücü F.M. ve yanındaki yolcunun yara almadan kurtulması olası bir faciayı önledi. Jandarma ekipleri yol üzerindeki güvenliği sağladıktan sonra yangının çıkış sebebine yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. (DHA)

