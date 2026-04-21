Hatay'da konteynerde yangın: 1 işçi yaşamını yitirdi

Hatay'da konteynerde yangın: 1 işçi yaşamını yitirdi
Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında, içeride bulunan 44 yaşındaki Servet Kurt yaşamını yitirdi.

Hatay’ın Erzin ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, 1 işçinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Turunçlu Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle işçi konteynerinde yangın başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

44 YAŞINDAKİ İŞÇİ KURTARILAMADI

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, konteyner içerisinde bulunan 44 yaşındaki Servet Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından Kurt’un cenazesi, otopsi işlemleri için Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (AA)

