Kolunu taş kırma makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Aydın'ın Köşk ilçesindeki bir taş ocağında, taş kırma makinesine kolunu kaptıran 40 yaşındaki işçi Furkan Alemdar hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında akşam saatlerinde iş cinayeti meydana geldi.

MAKİNEYE KOLUNU KAPTIRDI

İddiaya göre, taş ocağında çalışan 40 yaşındaki Furkan Alemdar, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalıştığı sırada kolunu taş kırma makinesine kaptırdı. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alemdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Köşk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

