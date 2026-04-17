Gaziantep'te iş cinayeti! Göçükte yaralanan işçi yaşamını yitirdi

Olay, geçtiğimiz hafta Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Burç Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Altyapı çalışmaları kapsamında kanalizasyon hattı döşendiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı. Göçük altında kalarak ağır yaralanan Necmettin Doğan, olay yerindeki müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 6 gündür yaşam savaşı veren işçiden bugün acı haber geldi. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Doğan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Necmettin Doğan’ın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine ve yakınlarına teslim edildi.

Meydana gelen iş cinayetiyle ilgili adli soruşturma başlatıldı. (AA)