Gaziantep'te iş cinayeti! Göçükte yaralanan işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 11 Nisan’da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte ağır yaralanan 52 yaşındaki Necmettin Doğan, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Burç Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Altyapı çalışmaları kapsamında kanalizasyon hattı döşendiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı. Göçük altında kalarak ağır yaralanan Necmettin Doğan, olay yerindeki müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 6 gündür yaşam savaşı veren işçiden bugün acı haber geldi. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Doğan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Necmettin Doğan’ın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine ve yakınlarına teslim edildi.

Meydana gelen iş cinayetiyle ilgili adli soruşturma başlatıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
