Manisa’da göçük! 1 işçi toprak altında kaldı
Yayınlanma:
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte, 55 yaşındaki Ramazan Küren toprak altında kaldı. Küren'in kurtarılması için çalışmaları devam ettiği bildirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, işçilerin yaptığı kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan olayda, çalışmayı yapan işçilerden 55 yaşındaki Ramazan Küren göçük altında kaldı.
1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI!
Ramazan Küren'in toprak altında kalması üzerine diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu haber verdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İŞÇİNİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR !
55 yaşındaki işçi Ramazan Küren’in göçük altından kurtarılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. (DHA)
