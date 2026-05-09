400 ailenin geçim kaynağı olan organik çilek için hasat başladı

Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı olan organik çileğin hasat dönemi başladı. Yoğun yağışlar hasadı 10 gün geciktirse de üreticiler ürün kalitesinin yüksek olduğunu vurguluyor. Kimyasal kullanılmadan yetiştirilen ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan Sason çileği, Türkiye genelinde artan talep görüyor.

YAĞIŞLAR HASADI 10 GÜN GECİKTİRDİ

Üretim ilçeye bağlı Demetevler ve Şirinevler mahalleleri ile Çilekli, Yeniköy, Aşağı Karameşe, Umurlu ve Kavaklı köylerinde yapılıyor. Demetevler Mahallesi'nde çilek yetiştiren Hasan Erdem, bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle hasadın yaklaşık 10 gün gecikmeli başladığını söyledi. Erdem yağışlara rağmen ürün kalitesinin yüksek olduğunu vurguladı.

KİMYASAL YOK, AROMASI YÜKSEK

Sason çileği doğal yöntemlerle yetiştiriliyor. Erdem, organik yapısı ve kendine özgü aroması sayesinde çileğin Türkiye genelinde yoğun ilgi gördüğünü aktardı. Vatandaşlar ailece bahçelere gelerek çilekleri dalından toplayabiliyor.

27 DÖNÜMDE ÜRETİM

Üreticilerden Cengiz Taşdemir bu yıl 27 dönümlük alanda çilek yetiştirdiklerini belirtti. Taşdemir, Sason çileğinin artık bölge dışında da tanınan bir marka haline geldiğini ve ürünlerin pazarlarda yerini almaya başladığını söyledi.Taşdemir verimden umutlu olduklarını belirterek talepteki artışa dikkat çekti.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

