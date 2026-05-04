Dalından tek tek toplanıyor, Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor! Kilosu 100 TL'den kapış kapış satılıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen 'dumanlı papaz eriğinde’ hasat başladı. Verimin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli erik üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, iriliği, sertliği, bol su oranı ve üzerini kaplayan buğusuyla diğer türlerden ayrılan dumanlı papaz eriğinde hasat başladı.

İşçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek erikleri dalından tek tek toplamaya başladı.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE GÖNDERİLİYOR

Toplanan erikler, tarlada paketlendikten sonra iç piyasada tüketilmek üzere başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor.

"ERİK 100 İLE 110 LİRA ARASINDA SATILIYOR"

Sezonun ilk ürünleri olması nedeniyle eriğin kilogramı 100 ile 110 lira arasında satışa sunuluyor.

Üreticilerden Kamuran Toprak (40), bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirtip, "Bu sene mahsul çok iyi, erik çok. Rekolte güzel. Havaların soğuk geçmesiyle eriklerin boyunda olumsuzluk yaşanmadı. Şu an hasada başladık ancak masraflar çok ağır. Bir işçinin günlük yevmiyesi 1650 lira. İşçi için de iyi bir rakam değil ama servisle birlikte bize maliyeti 1900 lirayı buluyor. Üretimde kilogram maliyeti yaklaşık 80 liraya ulaşıyor. Şu anda erik 100 ile 110 lira arasında satılıyor. Bu fiyatın altına düşmesi zarar anlamına gelir. Ürünleri yurt dışına göndermiyoruz, tamamen iç piyasaya, market zincirlerine veriyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 iline buradan ürün gönderiyoruz" dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

