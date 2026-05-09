Abdülhamid’in özel terzisi için yapılan apartman satışa çıktı! İstanbul'un en gözde yerinde

II. Abdülhamid’in terzisi Jean Botter için inşa edilen İstiklal’deki tarihi Osmanlı mirası Botter Apartmanı ile Bodrum’un efsanevi Halikarnas arazisi satışa çıktı.

Türkiye’nin hem tarihi hem de turistik hafızasında yer eden iki önemli mülk, yatırımcılar için satışa çıkarıldı. İstanbul’un kalbi İstiklal Caddesi’ndeki tarihi Botter Apartmanı ile Bodrum’un simge noktalarından Halikarnas arazisi yeni sahiplerini bekliyor.

OSMANLI MİRASI VİTRİNE ÇIKTI

Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi üzerinde yer alan en özel yapılarından biri olan Botter Apartmanı, köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. 124 yıl önce, 1900-1901 yıllarında inşa edilen bu bina Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in özel terzisi Jean Botter için yapılmıştı.

İstanbul’un ilk Art Nouveau tarzı binası olma olma özelliğini taşıyan ve 2023 yılında baştan aşağı yenilenen toplam 2 bin 200 metrekare net kullanım alanına sahip "Casa Botter" olarak da bilinen 9 katlı bu dev yapı, şehrin mimari mücevherlerinden biri olarak kabul ediliyor.

EFSANE HALİKARNAS ARAZİSİ DE SATIŞA ÇIKTI

Bir diğer önemli satış haberi ise turizmin gözbebeği Muğla’nın Bodrum ilçesinden geldi. Odatv'nin haberine göre, yıllarca dünya çapında ünlü isimleri ağırlayan ve eğlence dünyasına damga vuran efsanevi Halikarnas Disko’nun bulunduğu arazi de satış listesine girdi.

