AKP Osmanlı'dan miras kalan hastaneyi satılığa çıkardı

Padişah Abdülaziz döneminden miras kalan 158 yıllık Bursa Memleket Hastanesi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile satışa çıkarıldı. Eskişehir Hava Hastanesi dahil ülke genelinde 49 sağlık kurumunu kapsayan özelleştirme kararı, muhalefetin ve vatandaşların sert tepkisiyle karşılandı.

Bursa'da 1868 yılından bu yana hizmet veren ve Osmanlı padişahı Abdülaziz döneminde hizmete başlayan Memleket Hastanesi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına alındı.

Tarihi miras vurgusunu her fırsatta yineleyen iktidarın 158 yıllık bu köklü sağlık kurumunu satışa çıkarması, Bursa kamuoyunda ve siyaset dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

OSMANLI MİRASI HASTANE OTEL Mİ OLACAK?

Hastanenin satış kararı Bursalı vatandaşlar, sağlık emekçileri ve muhalefet temsilcileri tarafından protesto edildi. Konuya dair açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, kamuya ait olan bu alanın ranta kurban edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

“SATILAN YERLERİ GERİ ALACAĞIZ” ÇIKIŞI

Alanın otele dönüştürüleceğine dair iddiaların toplumda huzursuzluk yarattığını belirten Pala, "Burayı satın almayı planlayanlar varsa şimdiden bilsin: En fazla iki yıl sonra iktidarız ve satılan yerleri geri alacağız" dedi.

78 YILLIK HASTANE DE SATIŞ LİSTESİNDE

Özelleştirme dalgası sadece Bursa ile sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruyla 78 yıllık bir geçmişe sahip olan Eskişehir Hava Hastanesi de satış listesine eklendi. Dünyada mimari açıdan eşi benzeri bulunmayan ve uçak şeklinde inşa edilen bu yapının ticari bir meta haline getirilmesi, kültürel mirasın korunması konusundaki endişeleri artırdı.

Basın açıklamasında sağlık hakkının bir ticaret konusu yapılamayacağı vurgulanırken, kamu varlıklarının elden çıkarılmasına yönelik sert eleştiriler yöneltildi.

ÜLKE GENELİNDE 49 SAĞLIK KURUMU SATILIYOR

İktidarın satış planlaması Adana'dan İstanbul'a, Çankırı'dan Tekirdağ'a kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Elazığ, Isparta, Kars ve Çanakkale gibi illeri de içine alan kapsamlı bir liste ile toplam 49 hastanenin özelleştirilmesi hedefleniyor.

Halk sağlığını ve yerel kimliği doğrudan ilgilendiren bu hamleler, sağlık sisteminin geleceği ve kamusal alanların korunması ekseninde Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

