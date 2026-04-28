Son dakika | Sosyal medya düzenlemesi için tarih verildi

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin 6 ay içinde hayata geçeceğini duyurdu. Göktaş, platformlara yaş doğrulama sistemi ile 1 saat içinde içerik kaldırma şartı getirildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'sosyal medya düzenlemesinin' detaylarını ve tarihini açıkladı. Bakan Göktaş, 2024 yılından bu yana üzerinde çalışılan yönetmeliğin fiilen hayata geçmesi için 6 aylık bir süre verdi.

İşte milyonlarca kullanıcıyı ve çocuğu ilgilendiren yeni sosyal medya yönetmeliğinin detayları...

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin 2024 yılından beri çalıştıklarını ve geride bıraktığımız yıl içerisinde bir çalıştay düzenlediklerini dile getirdi. Göktaş, kamuoyunun beklediği tarihi şu sözlerle duyurdu:

"Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay içerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak."

"15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR DAVALARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Göktaş, çocukların dijital ayak izlerinin ileride yaratabileceği adli sorunlara dikkat çekerek, "Önümüzdeki yıllarda 15 yaşındaki çocukların sadece belli paylaşımlardan dolayı davalarla karşı karşıya kalabilir." açıklaması yaptı.

YENİ SOSYAL MEDYA YASASI ŞARTLARI NELER? YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ GELİYOR

Yasa hazırlık sürecinde dış kaynaklı raporların incelendiğini belirten Göktaş, "Avusturalya'nın raporunu aldık. Bu raporda eksik olan tarafları gördük. Kendi ülkemize göre model geliştirdik." dedi.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, sosyal medya platformlarına getirilecek yeni yükümlülükler şunlar olacak:

  • Platformlara yaş doğrulama sistemi getirilecek.
  • 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip platformlardan temsilci bulundurmaları istenecek.
  • Uygunsuz içeriklerin ve aldatıcı reklamların 1 saat içerisinde kaldırılması talep edilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Türkiye
Aydın’da otomobil alev topuna döndü!
Aydın’da otomobil alev topuna döndü!
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde