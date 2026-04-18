Zihinsel engelli işçiyi vince bağlayıp videosunu paylaşmışlardı: 3 sanığa tahliye!

Yayınlanma:
Ankara'da zihinsel engelli Hamza S.'ye atölyede eziyet edip görüntülerini paylaşan 3 sanık, yargılandıkları davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara’da yüzde 61 zihinsel engelli Hamza S.'nin (26), çalıştığı atölyede iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanarak işkenceye maruz bırakılması ve bu anların sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 87’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu bulunan 3 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

"ŞAKA" SAVUNMASI

Yaklaşık 1,5 yıl önce yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve şubat ayında tutuklanan sanıklar Kemal Buldak, Mehmet Ali Şenkal ve Niyazi Ayhan, mahkemede verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul ederek olayı "şaka amacıyla" yaptıklarını savundu. Sanıklardan Kemal Buldak görüntüleri kaydettiğini, Mehmet Ali Şenkal vincin kumandasını yönettiğini, Niyazi Ayhan ise görüntülerde gülen kişi olduğunu belirtti. Sanıklar, olayın yaşandığı sırada iş yeri sahibi B.Ç.'nin atölyede bulunmadığını öne sürdü.

24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3 sanığın "Eziyet", "Cebir-tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluktan beklenen faydanın sağlandığı gerekçesiyle sanıkların; yurt dışına çıkış yasağı ve ayda 2 kez imza atma adli kontrol şartlarıyla tahliyelerine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 15 Ekim tarihine ertelendi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

