Zihinsel engelli vatandaşa akıl almaz işkence: 4 kişi gözaltına alındı

Ankara’da zihinsel engelli olduğu belirtilen M.S.’yi ayağından vince bağladıktan sonra videosunu çekip sosyal medyada paylaşan K.B., M.Ş. ve N.A. ile olaya rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan iş yeri sahibi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERİN YAYILMASI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, mağdur M.S.’nin olayın gerçekleştiği iş yerinde getir götür işlerinde çalıştığını tespit etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, düzenlenen operasyonla zihinsel engelli olduğu belirtilen M.S.’yi ayağından vince bağlayarak video çektiği belirlenen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan iş yeri sahibi B.Ç.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)